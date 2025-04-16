Ціна золота знову встановила рекорд – з початку року злитки подорожчали на понад чверть

Ціни на золото перевищили позначку у $3300 за унцію, досягнувши рекордних максимумів, оскільки інвестори шукають активи – притулки від нестабільності, повʼязаної із торговою напругою між США та Китаєм, пише Reuters. Золото зросло в ціні приблизно на 26% з початку 2025 року.
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Ключові факти
- Спотова ціна на золото 16 квітня досягла рекордного значення в $3317,90 за унцію, відновивши зростання, засноване на митній політиці президента США Дональда Трампа, активних покупках центральним банком та перспективах зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.
- З початку року вартість злитків зросла приблизно на 26%, і це зростання можна порівняти зі зростанням цін у 1980 році під час Іранської революції, коли ціни підскочили приблизно на 118% у період з листопада 1979-го до січня 1980 року.
- Цього року золото досягло вже 25 історичних максимумів, 13 з яких перевищили позначку $3000.
Контекст
15 квітня Трамп представив останню версію своєї митної політики, наказавши провести розслідування можливих нових мит на весь імпорт найважливіших корисних копалин та інших товарів із США.
Золото також зросло в ціні через зниження курсу долара, який наблизився до трирічного мінімуму, що зробило злитки привабливішими інвестиціями для власників інших валют.
Покупки золота центральними банками ще більше підтримали ціни на золото: у березні центральний банк Китаю поповнив свої резерви пʼятий місяць поспіль.
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