Падение цен на нефть возобновилось из-за неопределенности в торговом противостоянии США и Китая

Фьючерсы на нефть WTI и Brent упали по состоянию на 12:30 по Киеву: WTI подешевела на 2,8%, до $60,5 за баррель, а Brent – ​​на 2,72%, до $63,7 за баррель. Это произошло после роста на 4,62% ​​для WTI и 4,2% для Brent в предыдущей сессии. Об этом пишет Trading Economics 10 апреля.

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Падение вызвано обострением торгового напряжения между США и Китаем, что вновь усилило обеспокоенность относительно спроса, говорят аналитики.

Президент США Дональд Трамп повысил пошлину на китайские товары до 125% только через день после вступления в силу предыдущего уровня в 104%. Хотя он приостановил введение новой пошлины для других стран на 90 дней, резкая эскалация с Китаем, крупнейшим импортером нефти в мире, вызвала опасения относительно снижения спроса на топливо.

Между тем ОПЕК+ договорился ускорить увеличение добычи, что усилило страхи относительно избытка предложения.

Дополнительную неопределенность на рынке вызвала остановка трубопровода Keystone из Канады из-за разлива в Северной Дакоте – сроки восстановления его работы до сих пор неизвестны.

Контекст

9 апреля президент США Дональд Трамп решил повысить пошлину на товары из Китая до 125%. При этом для стран, не отреагировавших на предварительно анонсированное повышение пошлин, их применение отложено на 90 дней.

В ответ Китай решил увеличить пошлину на американские товары до 84%. По информации Министерства торговли, 12 американских организаций внесены в список экспортного контроля, а еще шесть – в список «ненадежных организаций». Среди попавших под ограничение экспорта – компании American Photonics и Novotech, которым запретят поставлять товары двойного назначения. Организации из списка «ненадежных», такие как Shield AI и Sierra Nevada Corporation, не смогут участвовать в импортно-экспортных операциях с Китаем или вкладывать средства в эту страну.