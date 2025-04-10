Падіння цін на нафту відновилося через невизначеність у торговому протистоянні США та Китаю

Ф’ючерси на нафту WTI та Brent впали станом на 12:30 за Києвом: WTI подешевшала на 2,8%, до $60,5 за барель, а Brent – на 2,72%, до $63,7 за барель. Це сталося після зростання на 4,62% для WTI та 4,2% для Brent у попередній сесії. Про це пише Trading Economics 10 квітня.

Деталі

Падіння викликане загостренням торговельного напруження між США та Китаєм, що знову посилило занепокоєння щодо попиту, говорять аналітики.

Президент США Дональд Трамп підвищив мито на китайські товари до 125% лише через день після того, як набув чинності попередній рівень у 104%. Хоча він призупинив запровадження нового мита для інших країн на 90 днів, різка ескалація з Китаєм, найбільшим у світі імпортером нафти, викликала побоювання про зниження попиту на паливо.

Тим часом ОПЕК+ домовився прискорити збільшення видобутку, що посилило страхи перед надлишком пропозиції.

Додаткову невизначеність на ринку спричинила зупинка трубопроводу Keystone із Канади через розлив у Північній Дакоті – терміни відновлення його роботи досі невідомі.

Контекст

9 квітня президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мито на товари з Китаю до 125%. При цьому для країн, які не відреагували на попередньо анонсоване підвищення мит, їх застосування відкладено на 90 днів.

У відповідь Китай вирішив збільшити мито на американські товари до 84%. За інформацією Міністерства торгівлі, 12 американських організацій внесено до списку експортного контролю, а ще шість – до переліку «ненадійних організацій». Серед тих, хто потрапив під обмеження експорту, – компанії American Photonics і Novotech, яким заборонять постачати товари подвійного призначення. Організації зі списку «ненадійних», такі як Shield AI та Sierra Nevada Corporation, не зможуть брати участь у імпортно-експортних операціях із Китаєм чи вкладати кошти в цю країну.