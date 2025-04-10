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Падіння цін на нафту відновилося через невизначеність у торговому протистоянні США та Китаю

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ф’ючерси на нафту WTI та Brent впали станом на 12:30 за Києвом: WTI подешевшала на 2,8%, до $60,5 за барель, а Brent – на 2,72%, до $63,7 за барель. Це сталося після зростання на 4,62% для WTI та 4,2% для Brent у попередній сесії. Про це пише Trading Economics 10 квітня.

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Деталі 

  • Падіння викликане загостренням торговельного напруження між США та Китаєм, що знову посилило занепокоєння щодо попиту, говорять аналітики. 
  • Президент США Дональд Трамп підвищив мито на китайські товари до 125% лише через день після того, як набув чинності попередній рівень у 104%. Хоча він призупинив запровадження нового мита для інших країн на 90 днів, різка ескалація з Китаєм, найбільшим у світі імпортером нафти, викликала побоювання про зниження попиту на паливо. 
  • Тим часом ОПЕК+ домовився прискорити збільшення видобутку, що посилило страхи перед надлишком пропозиції. 
  • Додаткову невизначеність на ринку спричинила зупинка трубопроводу Keystone із Канади через розлив у Північній Дакоті – терміни відновлення його роботи досі невідомі.

Контекст 

9 квітня президент США Дональд Трамп вирішив підвищити мито на товари з Китаю до 125%. При цьому для країн, які не відреагували на попередньо анонсоване підвищення мит, їх застосування відкладено на 90 днів.

У відповідь Китай вирішив збільшити мито на американські товари до 84%. За інформацією Міністерства торгівлі, 12 американських організацій внесено до списку експортного контролю, а ще шість – до переліку «ненадійних організацій». Серед тих, хто потрапив під обмеження експорту, – компанії American Photonics і Novotech, яким заборонять постачати товари подвійного призначення. Організації зі списку «ненадійних», такі як Shield AI та Sierra Nevada Corporation, не зможуть брати участь у імпортно-експортних операціях із Китаєм чи вкладати кошти в цю країну.

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