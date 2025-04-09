Трамп призупинив на 90 днів підвищення мит для більшості країн та ЄС, для Китаю підвищив до 125%. Індекси США злетіли

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення мит, їх дія призупинена на 90 днів. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social 9 квітня. Американські індекси відреагували стрімким зростанням.

Деталі

«Зважаючи на неповагу з боку Китаю щодо світових ринків, я підвищую мита, що стягуються США з Китаю, до 125%, вони набувають чинності негайно», – повідомив Трамп.

Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення, дію нових мит призупинено на 90 днів. Призупинення торкнулося більшості торгових партнерів США. «На цей період встановлено знижений тариф у відповідь у 10%. Це теж діє негайно. Дякую за увагу до цього питання!», – йдеться у повідомленні Трампа.

Білий дім пояснив, що 90-денна «пауза» в митах, про яку оголосив Трамп, означає, що «мито знизиться до базового рівня 10%» на час переговорів. Але це не стосується Китаю. Для китайських товарів мито зросте до 125%, пише CNBC.

Основні індекси Волл-стріт зросли одразу після оголошення Трампа: Dow Jones додав 5,8%, S&P 500 піднявся на 6,5%, Nasdaq – на 8%.

Nasdaq Composite підскочив майже на 10%, що стало найкращим днем для індексу з 2008 року. Акції Tesla, Nvidia та Apple зросли більш ніж на 10% кожна, а VanEck Semiconductor ETF підскочив більш ніж на 14% завдяки зростанню акцій виробників мікросхем.

Контекст

2 квітня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав.

5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю. У відповідь Пекін вирішив ввести з 10 квітня додаткові мита в розмірі 34% на товари зі США.

9 квітня Трамп дав вказівку ставку мита на китайські товари «змінити, виключивши ʼ34%ʼ у кожному місці, де вони вказані, і вставивши замість них ʼ84%ʼ у всіх зовнішньоторговельних документах. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зріс до 104%.

Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США з 34% до 84% з 10 квітня

На закриття торгів 8 квітня компанії з індексу S&P 500 втратили $5,8 трлн ринкової вартості акцій після оголошення про тарифи минулої середи. За даними LSEG, це найбільше чотириденне падіння з моменту створення цього індексу в 1950-х роках.