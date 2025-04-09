Трамп призупинив на 90 днів підвищення мит для більшості країн та ЄС, для Китаю підвищив до 125%. Індекси США злетіли

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення мит, їх дія призупинена на 90 днів. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social 9 квітня. Американські індекси відреагували стрімким зростанням.
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Деталі
- «Зважаючи на неповагу з боку Китаю щодо світових ринків, я підвищую мита, що стягуються США з Китаю, до 125%, вони набувають чинності негайно», – повідомив Трамп.
- Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення, дію нових мит призупинено на 90 днів. Призупинення торкнулося більшості торгових партнерів США. «На цей період встановлено знижений тариф у відповідь у 10%. Це теж діє негайно. Дякую за увагу до цього питання!», – йдеться у повідомленні Трампа.
- Білий дім пояснив, що 90-денна «пауза» в митах, про яку оголосив Трамп, означає, що «мито знизиться до базового рівня 10%» на час переговорів. Але це не стосується Китаю. Для китайських товарів мито зросте до 125%, пише CNBC.
- Основні індекси Волл-стріт зросли одразу після оголошення Трампа: Dow Jones додав 5,8%, S&P 500 піднявся на 6,5%, Nasdaq – на 8%.
- Nasdaq Composite підскочив майже на 10%, що стало найкращим днем для індексу з 2008 року. Акції Tesla, Nvidia та Apple зросли більш ніж на 10% кожна, а VanEck Semiconductor ETF підскочив більш ніж на 14% завдяки зростанню акцій виробників мікросхем.
Контекст
2 квітня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав.
5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю. У відповідь Пекін вирішив ввести з 10 квітня додаткові мита в розмірі 34% на товари зі США.
9 квітня Трамп дав вказівку ставку мита на китайські товари «змінити, виключивши ʼ34%ʼ у кожному місці, де вони вказані, і вставивши замість них ʼ84%ʼ у всіх зовнішньоторговельних документах. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зріс до 104%.
Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США з 34% до 84% з 10 квітня
На закриття торгів 8 квітня компанії з індексу S&P 500 втратили $5,8 трлн ринкової вартості акцій після оголошення про тарифи минулої середи. За даними LSEG, це найбільше чотириденне падіння з моменту створення цього індексу в 1950-х роках.
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