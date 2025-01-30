ТЦК не будут объявлять в розыск ограниченно годных, которые не успеют пройти ВВК до 5 февраля – Верещук

Территориальные центры комплектования (ТЦК) не будут применять штрафы к тем ограниченно годным, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук по итогам совещания в ОПУ по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными.

Ключевые факты

По словам Верещук, в совещании участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Рады Александр Завитневич.

Участники обговорили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, согласно которым повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью.

Предполагается, что дедлайн для прохождения ВВК переносится с 5 февраля по 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 30 января.

На совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена ​​по необходимости», – заявила Верещук.

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Контекст

17 января член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, до 5 февраля должны повторно и без предупреждения ТЦК и СП пройти военно-врачебную комиссию, иначе будут обязаны заплатить штраф от 17 000 до 25 500 грн.

30 января комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес законопроект об обязательствах для ограниченно годных до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование, заявил член Комитета Александр Федиенко. Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.