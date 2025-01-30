ТЦК не будут объявлять в розыск ограниченно годных, которые не успеют пройти ВВК до 5 февраля – Верещук

Территориальные центры комплектования (ТЦК) не будут применять штрафы к тем ограниченно годным, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск, сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук по итогам совещания в ОПУ по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными.
Ключевые факты
- По словам Верещук, в совещании участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Рады Александр Завитневич.
- Участники обговорили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, согласно которым повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью.
- Предполагается, что дедлайн для прохождения ВВК переносится с 5 февраля по 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде 30 января.
- На совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.
- Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по необходимости», – заявила Верещук.
Контекст
17 января член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, до 5 февраля должны повторно и без предупреждения ТЦК и СП пройти военно-врачебную комиссию, иначе будут обязаны заплатить штраф от 17 000 до 25 500 грн.
30 января комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес законопроект об обязательствах для ограниченно годных до 5 июня 2025 года пройти повторное медицинское освидетельствование, заявил член Комитета Александр Федиенко. Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.
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