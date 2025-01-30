ТЦК не оголошуватимуть у розшук обмежено придатних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого – Верещук

Територіальні центри комплектування (ТЦК) не застосовуватимуть штрафи до тих обмежено придатних, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук, повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук за підсумком наради в ОПУ з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами.

Ключові факти

За словами Верещук, у нараді брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Ради Олександр Завітневич.

Учасники проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю.

Передбачається, що дедлайн для проходження ВЛК переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді 30 січня.

На нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

«Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю», – заявила Верещук.

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Контекст

17 січня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що військовозобовʼязані, яких раніше визнали обмежено придатними, до 5 лютого мають повторно і без попередження ТЦК та СП пройти військово-лікарську комісію, інакше будуть зобовʼязані заплатити штраф від 17 000 до 25 500 грн.

30 січня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вніс законопроєкт про зобов’язання для обмежено придатних до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд, заявив член Комітету Олександр Федієнко. Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.