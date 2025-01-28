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Кабмин поддержал электронные направления на ВВК в «Резерв+»

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров одобрил постановление, разрешающее военнообязанным получать электронные направления на прохождение военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 28 января.

Подробности

  • Теперь направление можно оформить онлайн через электронный кабинет в Едином государственном реестре призывников или получить через мобильное приложение «Резерв+».
  • Прежде всего опция будет доступна для тех, кто добровольно хочет пройти ВВК. Для граждан, получивших повестку, предусмотрена возможность подать электронный запрос на формирование направления во избежание лишних визитов в ТЦК.
  • Минобороны уже получило заявки на бета-тестирование направлений на ВВК через «Резерв+» и сегодня начинает проверку функциональности нового сервиса с тестировщиками. В ведомстве надеются, что правительственное постановление открывает возможности полного внедрения этого сервиса для всех военнообязанных и резервистов.
  • Следующим шагом в реформе ВВК станет интеграция информационных систем Минобороны и Министерства здравоохранения Украины. А уже с осени 2025 года военнообязанный сможет самостоятельно выбрать в «Резерв+» медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения с учетом пригодности.

Контекст

11 января парламент принял законопроект №12066 о цифровой ВВК. Эта инициатива позволяет автоматически передавать результаты медицинских осмотров о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Обериг».

После вступления закона в силу статья 24-2 Основ законодательства о здравоохранении будет дополнена нормой, позволяющей передавать медицинские данные пациентов в военный реестр. Это исключение отменит действующий запрет на обмен подобной информацией.

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