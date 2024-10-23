Турция тихо запретила экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров – FT

Турция тайно запретила экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров двойного назначения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если она не прекратит торговлю товарами, которые могут быть использованы Москвой для войны в Украине.

Подробности

Власти Турции внесли изменения в электронную таможенную систему страны «за последние недели», говорят собеседники издания. Анкара ввела ограничения на экспорт гражданских деталей, в частности микросхем и систем дистанционного управления, которые могут быть применены в производстве вооружения.

Турция приняла решение не разглашать информацию о введении ограничений по политическим соображениям.

По данным издания, запрет был введен после того, как США предупредили Анкару о возможных негативных последствиях такой торговли с Москвой.

«Тихий запрет» на военный экспорт в Россию свидетельствует о том, что Турция отходит от роли «спасательного круга» от западных санкций, которую она взяла на себя в начале войны, отметило издание. В частности, в текущем году турецкие банки резко сократили свой бизнес с российскими контрагентами, чтобы не попасть под санкции США.

Контекст

США, ЕС, Великобритания и Япония объединились, чтобы нацелиться на торговлю примерно 50 категориями продукции военного назначения, которую союзники считают приоритетной для войны России в Украине.

Турция является вторым по величине в мире источником после Китая высокоприоритетных отправляемых в Россию товаров американского происхождения, по словам представителя министерства торговли.

Минфин США ввел отдельные санкции против ряда турецких компаний, предположительно обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс.

Экспорт из Турции высокоприоритетных военных товаров, отправляемых в Россию или вероятным посредникам Москвы, таким как Азербайджан и Казахстан, резко возрос с начала войны. Согласно расчетам FT, основанным на данных турецкой таможни, за первые шесть месяцев этого года он составлял $85 млн, что значительно превышает $27 млн ​​за тот же период 2022 года. В августе объем экспорта составил около $4,1 млн.