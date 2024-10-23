Туреччина тихо заборонила експорт до Росії понад 40 категорій американських товарів – FT

Туреччина таємно заборонила експорт до Росії понад 40 категорій американських товарів подвійного призначення, пише Financial Times з посиланням на джерела. Це сталося після того, як Вашингтон попередив Анкару про «наслідки», якщо вона не припинить торгівлю товарами, які можуть бути використані Москвою для війни в Україні.

Деталі

Влада Туреччини внесла зміни в електронну митну систему країни «останніми тижнями», кажуть співрозмовники видання. Анкара запровадила обмеження на експорт цивільних деталей, зокрема мікросхем і систем дистанційного керування, які можуть бути застосовані у виробництві озброєння.

Туреччина ухвалила рішення не розголошувати інформацію про введення обмежень з політичних міркувань.

За даними видання, заборона була введена після того, як США попередили Анкару про можливі негативні наслідки такої торгівлі з Москвою.

«Тиха заборона» на військовий експорт до Росії свідчить про те, що Туреччина відходить від ролі «рятівного кола» від західних санкцій, яку вона взяла на себе на початку війни, зазначило видання. Зокрема, цього року турецькі банки різко скоротили свій бізнес з російськими контрагентами, щоб не потрапити під санкції США.

Контекст

США, ЄС, Велика Британія та Японія обʼєдналися, щоб націлитися на торгівлю приблизно 50 категоріями продукції військового призначення, яку союзники вважають пріоритетною для війни Росії в Україні.

Туреччина є другим за величиною у світі джерелом після Китаю високопріоритетних товарів американського походження, що відправляють до Росії, за словами представника міністерства торгівлі.

Мінфін США ввело окремі санкції проти низки турецьких компаній, які, ймовірно, забезпечують російський військово-промисловий комплекс.

Експорт із Туреччини високопріоритетних військових товарів, що відправляють до Росії або ймовірним посередникам Москви, таким як Азербайджан і Казахстан, різко зріс із початку війни. Згідно з розрахунками FT, заснованими на даних турецької митниці, за перші шість місяців цього року він становив $85 млн, що значно перевищує $27 млн ​​за той самий період 2022 року. У серпні обсяг експорту становив близько $4,1 млн.