В бизнесе стало больше женщин. В каких регионах и секторах больше всего предпринимательниц – исследования YC.Market

По состоянию на конец прошлого года в Украине было 2,3 млн ФЛП, из которых 1,1 млн приходится на женщин (48,1%), говорится в исследовании YC.Market. За пять лет общее количество ФЛП увеличилось на 17,1%, а количество женщин-предпринимателей – на 200 000, или 22,5%.
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Ключевые факты
- Самый низкий прирост действующих физических лиц-предпринимателей за последнее пятилетие наблюдался в 2022 году (2%), что, вероятно, связано с экономической нестабильностью и снижением предпринимательской активности из-за начала полномасштабной войны.
- В 2023 году темпы роста численности ФЛП достигли максимума (5,8%), что может указывать на постепенную адаптацию бизнеса к новым условиям.
- Согласно количественным данным, по состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры: Киев (131 500), Днепропетровская область (83 500), Львовская область (73 100), Харьковская область (71 300) и Одесская область (71 400).
- По доле женщин среди ФЛП лидирует Хмельницкая область – 53%, далее следуют Волынская (50,6%) и Кировоградская (50,5%).
- Согласно отраслевому распределению женщин в предпринимательстве, аудит и бухгалтерский учет демонстрируют самый высокий показатель: 85,7% женщин (13 500 из 15 700 ФЛП).
- Образовательные учреждения занимают второе место с 76,5% женщин (27 000 из 35 400), что отражает активное участие женщин в предоставлении образовательных услуг, включая частные школы, курсы и репетиторство.
- Другие услуги лидируют по абсолютным показателям – 66,7% женщин (160 700 из 240 900). Этот сектор охватывает самый широкий спектр деятельности – от консалтинга до бытовых услуг.
- В прошлом году наблюдался усиленный тренд роста женского предпринимательства. Несмотря на вызовы рыночной конъюнктуры, женщины продолжают активно открывать свой бизнес.
- По данным YC.Market, по состоянию на 31 декабря 2024 года число ФЛП достигло 2,3 млн, из них количество женщин возросло до 1,1 млн (48,1%), что является самым высоким абсолютным показателем за весь анализируемый пятилетний период.
- Эта тенденция проявляется не только в увеличении абсолютных цифр, но и в росте доли женщин среди новых регистраций: в 2024 году они составляли 61,0% (175 100 из 287 000 новых ФЛП) по сравнению с 50,4% в 2021 году (149 500). По мнению аналитиков, эта тенденция свидетельствует о социальных сдвигах, в частности, об усилении экономической роли женщин.
Контекст
За 2024 год в Украине закрыли 209 750 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), таким образом прирост закрытых ФЛП составил более 32% по сравнению с 2023 годом. Это самый высокий показатель закрытий за последние пять лет. Среди лидеров в количестве прекращения деятельности ФЛП в 2024 году такие секторы, как розничная торговля – более 65 000, ІТ – почти 39 000 и другие услуги – более 26 000.
В то же время регистрация новых снизилась на 5%, до 284 878 ФЛП по сравнению с 2023 годом.
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