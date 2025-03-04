В бизнесе стало больше женщин. В каких регионах и секторах больше всего предпринимательниц – исследования YC.Market

По состоянию на конец прошлого года в Украине было 2,3 млн ФЛП, из которых 1,1 млн приходится на женщин (48,1%), говорится в исследовании YC.Market. За пять лет общее количество ФЛП увеличилось на 17,1%, а количество женщин-предпринимателей – на 200 000, или 22,5%.

Ключевые факты

Самый низкий прирост действующих физических лиц-предпринимателей за последнее пятилетие наблюдался в 2022 году (2%), что, вероятно, связано с экономической нестабильностью и снижением предпринимательской активности из-за начала полномасштабной войны.

В 2023 году темпы роста численности ФЛП достигли максимума (5,8%), что может указывать на постепенную адаптацию бизнеса к новым условиям.

Согласно количественным данным, по состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры: Киев (131 500), Днепропетровская область (83 500), Львовская область (73 100), Харьковская область (71 300) и Одесская область (71 400).

По доле женщин среди ФЛП лидирует Хмельницкая область – 53%, далее следуют Волынская (50,6%) и Кировоградская (50,5%).

Согласно отраслевому распределению женщин в предпринимательстве, аудит и бухгалтерский учет демонстрируют самый высокий показатель: 85,7% женщин (13 500 из 15 700 ФЛП).

Образовательные учреждения занимают второе место с 76,5% женщин (27 000 из 35 400), что отражает активное участие женщин в предоставлении образовательных услуг, включая частные школы, курсы и репетиторство.

Другие услуги лидируют по абсолютным показателям – 66,7% женщин (160 700 из 240 900). Этот сектор охватывает самый широкий спектр деятельности – от консалтинга до бытовых услуг.

В прошлом году наблюдался усиленный тренд роста женского предпринимательства. Несмотря на вызовы рыночной конъюнктуры, женщины продолжают активно открывать свой бизнес.

По данным YC.Market, по состоянию на 31 декабря 2024 года число ФЛП достигло 2,3 млн, из них количество женщин возросло до 1,1 млн (48,1%), что является самым высоким абсолютным показателем за весь анализируемый пятилетний период.

Эта тенденция проявляется не только в увеличении абсолютных цифр, но и в росте доли женщин среди новых регистраций: в 2024 году они составляли 61,0% (175 100 из 287 000 новых ФЛП) по сравнению с 50,4% в 2021 году (149 500). По мнению аналитиков, эта тенденция свидетельствует о социальных сдвигах, в частности, об усилении экономической роли женщин.

Контекст

За 2024 год в Украине закрыли 209 750 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), таким образом прирост закрытых ФЛП составил более 32% по сравнению с 2023 годом. Это самый высокий показатель закрытий за последние пять лет. Среди лидеров в количестве прекращения деятельности ФЛП в 2024 году такие секторы, как розничная торговля – более 65 000, ІТ – почти 39 000 и другие услуги – более 26 000.

В то же время регистрация новых снизилась на 5%, до 284 878 ФЛП по сравнению с 2023 годом.