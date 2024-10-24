Каждый шестой украинский предприниматель открыл свой бизнес после начала вторжения – исследование Mastercard

Каждый шестой опрошенный предприниматель открыл свой текущий бизнес уже после начала полномасштабной войны, при этом 66% из них не имели опыта бизнес-деятельности, говорится в исследовании Mastercard SME Index 2024. Согласно ему, 56% опрошенных экспортируют или планируют выходить на другие рынки.

Ключевые факты

Среди основных вызовов, отмечаемых украинскими предпринимателями, – необходимость финансирования для развития бизнеса, а также нехватка заказов и рынков сбыта. Каждый пятый респондент указывает на нехватку персонала.

Одним из главных способов масштабирования предприниматели называют развитие экспорта. Каждый шестой респондент (16%) уже продает свои товары или услуги за границу, а еще 40% планируют выходить на зарубежные рынки. Наиболее популярными странами по экспорту стали Польша (32%), Германия (22%), США (16%), Литва и Италия (по 13%).

Большинство опрошенных предпринимателей (88%), ведущих бизнес как на внутреннем, так и на иностранных рынках, за последний год отметили увеличение спроса среди украинцев на продукцию украинских производителей.

В настоящее время уже три из четырех предпринимателей активно используют цифровые каналы для представления товаров и услуг своего бренда. В частности, у 37% предприятий есть собственный веб-сайт, четверть опрошенных (24%) представлены на маркетплейсах, а каждый шестой предприниматель (16%) разработал мобильное приложение для своего бизнеса.

Предприниматели активно внедряют инновационные инструменты и сервисы, в том числе искусственный интеллект. Каждый пятый предприниматель (21%) пользуется функционалом ИИ в своей бизнес-деятельности, еще 34% респондентов интересно познакомиться с возможностями этих технологий.

Самые распространенные направления применения инструментов и сервисов на основе ИИ среди предпринимателей включают в себя разработку маркетинговых, SMM и коммуникационных стратегий, перевод на другие языки, коммуникацию с клиентами в цифровых каналах, генерирование изображений и написание текстов.

Об исследовании

Исследование состояния украинского микро-, малого и среднего бизнеса было проведено компанией Gradus Research по заказу Mastercard в июне–июле. В онлайн-опросе приняли участие 445 респондентов – мужчины и женщины, являющиеся владельцами или руководителями микро-, малого и среднего бизнеса – в 20 областях Украины.

Контекст

В сентябре у украинских предприятий сохранились оптимистичные ожидания на следующие три и шесть месяцев, а планы на два года несколько улучшились на фоне существенного роста спроса на продукцию. Нехватка работников стала ключевым препятствием для ведения бизнеса, показали результаты ежемесячного опроса предприятий, который ИЭД провел в сентябре среди 473 промышленных предприятий.

В сентябре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) от НБУ вырос до 48,7 с 48,4 в августе. Для сравнения: в сентябре прошлого года ИОДА составил 50,1, превысив нейтральный уровень.

В третьем квартале Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) составил 100,6% по сравнению с 99,5% во втором квартале 2024 года. Бизнес несколько улучшил оценки своей деловой активности в последующие 12 месяцев, сохранил положительные прогнозы привлечения инвестиций, ожидая умеренного роста инфляции и обменного курса, увеличения нехватки работников.