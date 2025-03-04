У бізнесі побільшало жінок. У яких регіонах та секторах найбільше підприємиць – дослідження YC.Market

Станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%), йдеться у дослідженні YC.Market. За п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 17,1%, а кількість жінок-підприємиць – на 200 000, або 22,5%.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Ключові факти
- Найнижчий приріст діючих фізичних осіб-підприємців за останнє пʼятиріччя спостерігався у 2022 році (2%), що, ймовірно, пов’язано з економічною нестабільністю та зниженням підприємницької активності через початок повномасштабної війни.
- У 2023 році темпи зростання чисельності ФОП досягли максимуму (5,8%), що може вказувати на поступову адаптацію бізнесу до нових умов.
- Згідно з кількісними даними, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок у підприємництві є великі економічні центри: Київ (131 500), Дніпропетровська область (83 500), Львівська область (73 100), Харківська область (71 300) і Одеська область (71 400).
- За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область – 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%).
- Згідно із галузевим розподілом жінок у підприємництві, аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13 500 із 15 700 ФОПів).
- Освітні установи посідають друге місце з 76,5% жінок (27 000 із 35 400), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство.
- Інші послуги лідирують за абсолютними показниками – 66,7% жінок (160 700 із 240 900). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності – від консалтингу до побутових послуг.
- У минулому році спостерігався посилений тренд зростання жіночого підприємництва. Попри виклики ринкової кон’юнктури, жінки продовжують активно відкривати власний бізнес.
- За даними YC.Market, станом на 31 грудня 2024 року число ФОПів сягнуло 2,3 млн, з них кількість жінок зросла до 1,1 млн (48,1%), що є найвищим абсолютним показником за весь аналізований п’ятирічний період.
- Ця тенденція проявляється не лише у збільшенні абсолютних цифр, але й у зростанні частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175 100 із 287 000 нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149 500 із 296 400). На думку аналітиків, ця тенденція свідчить про соціальні зрушення, зокрема, про посилення економічної ролі жінок.
Контекст
За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів становив понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні пʼять років. Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля – понад 65 000, ІТ – майже 39 000 та інші послуги – понад 26 000.
Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.