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У бізнесі побільшало жінок. У яких регіонах та секторах найбільше підприємиць – дослідження YC.Market

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%), йдеться у дослідженні YC.Market. За п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 17,1%, а кількість жінок-підприємиць – на 200 000, або 22,5%.

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Ключові факти

  • Найнижчий приріст діючих фізичних осіб-підприємців за останнє пʼятиріччя спостерігався у 2022 році (2%), що, ймовірно, пов’язано з економічною нестабільністю та зниженням підприємницької активності через початок повномасштабної війни. 
  • У 2023 році темпи зростання чисельності ФОП досягли максимуму (5,8%), що може вказувати на поступову адаптацію бізнесу до нових умов.
У бізнесі побільшало жінок. У яких регіонах та секторах найбільше підприємиць – дослідження YC.Market /Фото 1

Інфографіка: YC.Market

  • Згідно з кількісними даними, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок у підприємництві є великі економічні центри: Київ (131 500), Дніпропетровська область (83 500), Львівська область (73 100), Харківська область (71 300) і Одеська область (71 400).
  • За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область – 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%). 
У бізнесі побільшало жінок. У яких регіонах та секторах найбільше підприємиць – дослідження YC.Market /Фото 2

Інфографіка: YC.Market

  • Згідно із галузевим розподілом жінок у підприємництві, аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13 500 із 15 700 ФОПів).
  • Освітні установи посідають друге місце з 76,5% жінок (27 000 із 35 400), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство.
  • Інші послуги лідирують за абсолютними показниками – 66,7% жінок (160 700 із 240 900). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності – від консалтингу до побутових послуг. 
У бізнесі побільшало жінок. У яких регіонах та секторах найбільше підприємиць – дослідження YC.Market /Фото 3

Інфографіка: YC.Market

  • У минулому році спостерігався посилений тренд зростання жіночого підприємництва. Попри виклики ринкової кон’юнктури, жінки продовжують активно відкривати власний бізнес. 
  • За даними YC.Market, станом на 31 грудня 2024 року число ФОПів сягнуло 2,3 млн, з них кількість жінок зросла до 1,1 млн (48,1%), що є найвищим абсолютним показником за весь аналізований п’ятирічний період.
  • Ця тенденція проявляється не лише у збільшенні абсолютних цифр, але й у зростанні частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175 100 із 287 000 нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149 500 із 296 400). На думку аналітиків, ця тенденція свідчить про соціальні зрушення, зокрема, про посилення економічної ролі жінок.

Контекст

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів становив понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні пʼять років. Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля – понад 65 000, ІТ – майже 39 000 та інші послуги – понад 26 000. 

Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.

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