У бізнесі побільшало жінок. У яких регіонах та секторах найбільше підприємиць – дослідження YC.Market

Станом на кінець минулого року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%), йдеться у дослідженні YC.Market. За п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 17,1%, а кількість жінок-підприємиць – на 200 000, або 22,5%.

Ключові факти

Найнижчий приріст діючих фізичних осіб-підприємців за останнє пʼятиріччя спостерігався у 2022 році (2%), що, ймовірно, пов’язано з економічною нестабільністю та зниженням підприємницької активності через початок повномасштабної війни.

У 2023 році темпи зростання чисельності ФОП досягли максимуму (5,8%), що може вказувати на поступову адаптацію бізнесу до нових умов.

Згідно з кількісними даними, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок у підприємництві є великі економічні центри: Київ (131 500), Дніпропетровська область (83 500), Львівська область (73 100), Харківська область (71 300) і Одеська область (71 400).

За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область – 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%).

Згідно із галузевим розподілом жінок у підприємництві, аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13 500 із 15 700 ФОПів).

Освітні установи посідають друге місце з 76,5% жінок (27 000 із 35 400), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство.

Інші послуги лідирують за абсолютними показниками – 66,7% жінок (160 700 із 240 900). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності – від консалтингу до побутових послуг.

У минулому році спостерігався посилений тренд зростання жіночого підприємництва. Попри виклики ринкової кон’юнктури, жінки продовжують активно відкривати власний бізнес.

За даними YC.Market, станом на 31 грудня 2024 року число ФОПів сягнуло 2,3 млн, з них кількість жінок зросла до 1,1 млн (48,1%), що є найвищим абсолютним показником за весь аналізований п’ятирічний період.

Ця тенденція проявляється не лише у збільшенні абсолютних цифр, але й у зростанні частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175 100 із 287 000 нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149 500 із 296 400). На думку аналітиків, ця тенденція свідчить про соціальні зрушення, зокрема, про посилення економічної ролі жінок.

Контекст

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів становив понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні пʼять років. Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля – понад 65 000, ІТ – майже 39 000 та інші послуги – понад 26 000.

Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.