Закриття ФОПів в Україні торік зросло на 32% до рекордних майже 210 000 – дослідження YouControl.Market

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 фізичних осіб-підприємців (ФОП), таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком, йдеться у аналізі YouControl.Market. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5% до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.

Ключові факти

Найбільшу кількість ФОПів українці закрили у жовтні – понад 23 686. Кількість закриттів у грудні склала понад 22 004.

Традиційно найбільша бізнес-активність фізичних осіб спостерігається в Києві: понад 27 000 ФОПів закрилося в столиці та майже 40 000 – зареєструвалося.

Найбільший приріст закриттів у 2024 році відносно до 2023 року спостерігається у Полтавській області – 57,2% (8100 у 2024 проти 5100 у 2023). Майже на 55% збільшилось закриття ФОПів у Кіровоградській області до 4500 у 2024 році. Також у трійку потрапила Вінницька область – приріст закриттів склав майже 45% до 8400 у 2024 році.

У 2024 році жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: понад 61% (173 700) нових ФОПів належать жінкам, а 39% (111 200) – зареєстрували чоловіки. Цей показник зріс у порівнянні із 2023 роком, тоді кількість відкритих ФОПів жінками становила майже 58%.

Разом з тим, у 2024 році чоловіки закривали більше ФОПів – майже 51% (106,2 тис.) закритих належить чоловікам, ще 49% (103,6 тис.) – жінкам.

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 000, ІТ – майже 39 000 та інші послуги – понад 26 000.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38 700) склав понад 29% відносно 2023 року (29 900). А якщо порівнювати із 2021 роком (14 300), то приріст закриттів складе майже 161%. Значно скоротилася і кількість реєстрацій ФОПів у ІТ: 67 300 – у 2021 році, 39 200 – 2023 році, 36,800 – у 2024 році.

Контекст

Минулого року українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття – 314 392, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у 2022-му. Сфера перукарських послуг стала найчисельнішою серед ФОП, серед компаній значно зросла сфера будівництва.

За перше півріччя в Україні закрили майже 92 000 ФОПів, приріст закриття склав 54%, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній, у січні-червні припинили діяльність понад 1500 підприємств.

У січні-червні в Україні зареєстрували понад 13 000 нових компаній та майже 148 500 ФОПів. Ці показники зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року.