У Coca-Cola новый генеральный директор. Что о нем известно

С 31 марта 2026 года у Coca-Cola Co. будет новый главный исполнительный директор. Им станет Энрике Браун, который работает в компании с 1996-го, говорится в пресс-релизе Coca-Cola.

Детали

  • 57-летний Браун, который сейчас является главным операционным директором Coca-Cola Co., заменит 60-летнего Джеймса Куинси. Последний занимал должность CEO в течение девяти лет. Куинси после отставки станет исполнительным главой совета директоров компании.
  • Браун будет, кроме того, выдвинут как кандидат в совет директоров компании на очередном собрании акционеров.
  • Во время руководства Куинси компания добавила в свой портфель более десяти новых брендов с годовой выручкой более $1 млрд, говорится в пресс-релизе компании.
  • Financial Times отмечает, что за восемь лет под руководством Куинси акции компании подорожали на 62%. За этот период Coca-Cola заключила несколько значительных сделок: приобрела производителя спортивных напитков Bodyarmor за $5,6 млрд в 2021 году, производителя молочной продукции Fairlife за $1 млрд в 2020-м и британскую сеть кофеен Costa за $5,1 млрд в 2018 году.
  • Как Куинси, так и Браун пришли в Coca-Cola в 1996-м.
  • Браун является исполнительным вице-президентом и COO компании с 1 января 2025 года. Ранее он отвечал за международное развитие Coca-Cola – руководил бизнесом компании в Бразилии (2016–2020), Латинской Америке (2020–2022) и регионе Китая с Южной Кореей (2013–2016).
У Coca-Cola новый генеральный директор. Что о нем известно /Фото 1

Новый СЕО Coca-Cola Энрике Браун. Фото: Coca-Cola

  • Акции Coca-Cola подорожали на 0,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,8%.

Контекст

Обе украинские компании Coca-Cola – «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед», производящая напитки, и «Кока-Кола-Украина Лимитед», ответственная за маркетинг и продвижение продуктов, – летом 2025-го также сменили СЕО.

Coca-Cola – крупнейший производитель безалкогольных напитков в Украине и занимает 61-е место среди крупнейших частных компаний страны. За 2024 год ее выручка выросла на 17% и превысила 16 млрд грн.

