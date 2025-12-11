З 31 березня 2026 року у Coca-Cola Co. буде новий головний виконавчий директор. Ним стане Енріке Браун, який працює у компанії з 1996 року, йдеться у пресрелізі Coca-Cola.
- 57-річний Браун, який зараз є головним операційним директором Coca-Cola Co., замінить 60-річного Джеймса Квінсі. Останній обіймав посаду CEO протягом дев’яти років. Квінсі після відставки стане виконавчим головою ради директорів компанії.
- Брауна буде, крім того, висунуто як кандидата до ради директорів компанії на чергових зборах акціонерів.
- Під час керівництва Квінсі компанія додала до свого портфеля понад десять нових брендів з річною виручкою понад $1 млрд, йдеться в пресрелізі компанії.
- Financial Times зазначає, що за вісім років під керівництвом Квінсі акції компанії подорожчали на 62%. За цей період Coca-Cola уклала кілька значних угод: придбала виробника спортивних напоїв Bodyarmor за $5,6 млрд у 2021 році, виробника молочної продукції Fairlife за $1 млрд у 2020-му та британську мережу кав’ярень Costa за $5,1 млрд у 2018 році.
- Як Квінсі, так і Браун прийшли в Coca-Cola в 1996-му.
- Браун є виконавчим віцепрезидентом і COO компанії з 1 січня 2025 року. Раніше він відповідав за міжнародний розвиток Coca-Cola – керував бізнесом компанії в Бразилії (2016–2020), Латинській Америці (2020–2022) та регіоні Китаю з Південною Кореєю (2013–2016).
- Акції Coca-Cola подорожчали на 0,2% на додаткових торгах у середу. Від початку поточного року їхня вартість зросла на 12,8%.
Контекст
Обидві українські компанії Coca-Cola – «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», що виробляє напої, і «Кока-Кола-Україна Лімітед», відповідальна за маркетинг і просування продуктів, – влітку 2025-го також змінили СЕО.
Coca-Cola – найбільший виробник безалкогольних напоїв в Україні й обіймає 61-у сходинку серед найбільших приватних компаній країни. За 2024 рік її виторг зріс на 17% і перевищив 16 млрд грн.
