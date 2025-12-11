З 31 березня 2026 року у Coca-Cola Co. буде новий головний виконавчий директор. Ним стане Енріке Браун, який працює у компанії з 1996 року, йдеться у пресрелізі Coca-Cola.

Деталі

57-річний Браун, який зараз є головним операційним директором Coca-Cola Co., замінить 60-річного Джеймса Квінсі. Останній обіймав посаду CEO протягом дев’яти років. Квінсі після відставки стане виконавчим головою ради директорів компанії.

Брауна буде, крім того, висунуто як кандидата до ради директорів компанії на чергових зборах акціонерів.

Під час керівництва Квінсі компанія додала до свого портфеля понад десять нових брендів з річною виручкою понад $1 млрд, йдеться в пресрелізі компанії.

Financial Times зазначає, що за вісім років під керівництвом Квінсі акції компанії подорожчали на 62%. За цей період Coca-Cola уклала кілька значних угод: придбала виробника спортивних напоїв Bodyarmor за $5,6 млрд у 2021 році, виробника молочної продукції Fairlife за $1 млрд у 2020-му та британську мережу кав’ярень Costa за $5,1 млрд у 2018 році.

Як Квінсі, так і Браун прийшли в Coca-Cola в 1996-му.

Браун є виконавчим віцепрезидентом і COO компанії з 1 січня 2025 року. Раніше він відповідав за міжнародний розвиток Coca-Cola – керував бізнесом компанії в Бразилії (2016–2020), Латинській Америці (2020–2022) та регіоні Китаю з Південною Кореєю (2013–2016).

Новий СЕО Coca-Cola Енріке Браун. Фото: Coca-Cola

Акції Coca-Cola подорожчали на 0,2% на додаткових торгах у середу. Від початку поточного року їхня вартість зросла на 12,8%.

Контекст

Обидві українські компанії Coca-Cola – «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», що виробляє напої, і «Кока-Кола-Україна Лімітед», відповідальна за маркетинг і просування продуктів, – влітку 2025-го також змінили СЕО.

Coca-Cola – найбільший виробник безалкогольних напоїв в Україні й обіймає 61-у сходинку серед найбільших приватних компаній країни. За 2024 рік її виторг зріс на 17% і перевищив 16 млрд грн.