В ЕС готовятся к возможной отмене Трампом санкций против России – FT

Европейские чиновники обеспокоены тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может отменить ключевые решения администрации Джо Байдена, в том числе санкции против России. Об этом 10 января пишет Financial Times со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом. В ходе своей кампании Трамп неоднократно высказывался о возможности отмены антироссийских санкций.

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В Брюсселе опасаются, что Трамп будет действовать в противовес Байдену, не считая последствий для союзников. Чиновники Еврокомиссии уже анализируют указы Байдена, связанные с санкциями, торговлей и кибербезопасностью, чтобы оценить их влияние в случае отмены, говорят собеседники издания.

Эта подготовка отражает обеспокоенность возможными действиями Трампа, ранее угрожавшего давлением на союзников, в частности на Данию в связи с вопросом Гренландии, и намекал на радикальные изменения во внешней политике, говорят эксперты.

Наибольший страх ЕС – отмена санкций против России, введенных Байденом из-за полномасштабного вторжения в Украину. В Брюсселе надеются, что эти ограничения останутся рычагом в потенциальных переговорах с Москвой.

Еврокомиссия еще летом создала команду по оценке последствий второго срока Трампа. Ее анализ сосредоточен на возможных торговых конфликтах, сокращении поддержки Украины и изменении позиции США в отношении европейской безопасности.

Контекст

Президентские указы могут быть упразднены в любое время, что является привычной практикой для новых лидеров. В 2017 году Трамп, например, прекратил участие США в Парижском климатическом соглашении и свернул ядерное соглашение с Ираном, заключенное администрацией Обамы.

В ходе своей кампании Трамп неоднократно высказывался о возможности отмены санкций против России.

В июле 2024 года Трамп подтвердил, что рассматривал возможность упразднения или ослабления санкций против РФ с целью прекращения войны в Украине, пишет Bloomberg. Он отметил: «Санкции отталкивают всех от нас. Потому я не люблю санкции».

2 августа 2024 года Европейская комиссия создала специальную группу чиновников для подготовки к потенциальному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Блок разрабатывает стратегии реагирования на возможные изменения в политике Вашингтона, в частности относительно свободной торговли и поддержки Украины.