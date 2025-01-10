В ЄС готуються до можливого скасування Трампом санкцій проти Росії – FT

Європейські чиновники занепокоєні, що новообраний президент США Дональд Трамп може скасувати ключові рішення адміністрації Джо Байдена, зокрема санкції проти Росії. Про це 10 січня пише Financial Times з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням. Під час свої кампанії Трамп неодноразово висловлювався щодо можливості скасування антиросійських санкцій.

Деталі

У Брюсселі побоюються, що Трамп діятиме на противагу Байдену, не враховуючи наслідків для союзників. Посадовці Єврокомісії вже аналізують укази Байдена, пов’язані з санкціями, торгівлею та кібербезпекою, щоб оцінити їхній вплив у разі скасування, кажуть співрозмовники видання.

Ця підготовка відображає стурбованість можливими діями Трампа, який раніше погрожував тиском на союзників, зокрема на Данію через питання Гренландії, і натякав на радикальні зміни в зовнішній політиці, говорять експерти.

Найбільший страх ЄС – скасування санкцій проти Росії, запроваджених Байденом через повномасштабне вторгнення в Україну. У Брюсселі сподіваються, що ці обмеження залишаться важелем у потенційних переговорах із Москвою.

Єврокомісія ще влітку створила команду для оцінки наслідків другого терміну Трампа. Її аналіз зосереджений на ймовірних торгових конфліктах, скороченні підтримки України та зміні позиції США щодо європейської безпеки.

Контекст

Президентські укази можуть бути скасовані в будь-який час, що є звичною практикою для нових лідерів. У 2017 році Трамп, наприклад, припинив участь США у Паризькій кліматичній угоді та згорнув ядерну угоду з Іраном, укладену адміністрацією Обами.

Під час свої кампанії Трамп неодноразово висловлювався щодо можливості скасування санкцій проти Росії.

У липні 2024 року Трамп підтвердив, що розглядав можливість скасування або послаблення санкцій проти Росії з метою припинення війни в Україні, пише Bloomberg. Він зазначив: «Санкції відштовхують всіх від нас. Тому я не люблю санкції».

2 серпня 2024 року Європейська комісія створила спеціальну групу високопосадовців для підготовки до потенційного повернення Дональда Трампа до Білого дому. Блок розробляє стратегії реагування на можливі зміни в політиці Вашингтона, зокрема щодо вільної торгівлі та підтримки України.