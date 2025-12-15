Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий утвердил требования к кандидатам на должность независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и объявил отбор на четыре вакансии. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 15 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Кроме Минэкономики, в комитет входят представители Минфина, международные наблюдатели со стороны ЕБРР, IFC, а также посол ЕС в Украине и бизнес-омбудсмен Украины.
- «Стремимся сделать этот процесс максимально открытым и подотчетным, поэтому традиционно привлекаем наших международных партнеров», – отметил министр экономики Алексей Соболев.
- Конкурсный отбор объявили в соответствии с распоряжением Кабмина от 18 ноября 2025 года №1265. Отбор проводится в рамках выполнения плана (распоряжение правительства №1258), направленного на обновление состава наблюдательных советов и исполнительных органов предприятий топливно-энергетического комплекса.
- Правительство определяет численность наблюдательного совета из семи человек: четырех независимых и трех представителей государства.
Контекст
3 декабря президент Владимир Зеленский по итогам обсуждения с премьером Юлией Свириденко кадровых изменений в энергетической сфере сообщил об увольнении значительной части членов наблюдательных советов государственных энергетических и оборонных компаний.
15 декабря Свириденко сообщила, что правительство запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов энергетических компаний. Речь идет, в частности, об ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», АО «Украинские распределительные сети», АО «Оператор рынка», ПАО «Центрэнерго», Энергетической компании Украины, НАЭК «Энергоатом», АО «Укрэнерго» и АО «Укргидроэнерго».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.