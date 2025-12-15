Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий утвердил требования к кандидатам на должность независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и объявил отбор на четыре вакансии. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 15 декабря.

Детали

Кроме Минэкономики, в комитет входят представители Минфина, международные наблюдатели со стороны ЕБРР, IFC, а также посол ЕС в Украине и бизнес-омбудсмен Украины.

«Стремимся сделать этот процесс максимально открытым и подотчетным, поэтому традиционно привлекаем наших международных партнеров», – отметил министр экономики Алексей Соболев.

Конкурсный отбор объявили в соответствии с распоряжением Кабмина от 18 ноября 2025 года №1265. Отбор проводится в рамках выполнения плана (распоряжение правительства №1258), направленного на обновление состава наблюдательных советов и исполнительных органов предприятий топливно-энергетического комплекса.

Правительство определяет численность наблюдательного совета из семи человек: четырех независимых и трех представителей государства.

Контекст

3 декабря президент Владимир Зеленский по итогам обсуждения с премьером Юлией Свириденко кадровых изменений в энергетической сфере сообщил об увольнении значительной части членов наблюдательных советов государственных энергетических и оборонных компаний.

15 декабря Свириденко сообщила, что правительство запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов энергетических компаний. Речь идет, в частности, об ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», АО «Украинские распределительные сети», АО «Оператор рынка», ПАО «Центрэнерго», Энергетической компании Украины, НАЭК «Энергоатом», АО «Укрэнерго» и АО «Укргидроэнерго».