Наблюдательный совет «Энергоатома». На четыре места независимых членов претендуют 83 кандидата

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Минэкономики планирует утвердить новый состав наблюдательного совета «Энергоатома» до конца года: на конкурс на должности четырех независимых членов подали заявки 83 претендента. Об этом сообщила заместитель министра экономики Анна Артеменко на Международном форуме корпоративных директоров в Киеве 5 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».

  • По ее словам, несмотря на опасения, что после резонансных событий вокруг «Энергоатома» сильные специалисты не будут подаваться, конкурс привлек внимание 83 кандидатов с опытом в ядерной энергетике и корпоративном управлении.
  • По предварительной оценке, будет сформирован шорт-лист из примерно 20 сильнейших специалистов, в том числе и иностранных, готовых пройти отбор.
  • Срок подачи заявок завершился 4 декабря, а номинационные комитеты с кандидатами планируют провести в конце года.
  • Артеменко отметила, что на этот раз конкурс проходит по полной процедуре, ведь часть работы была выполнена заранее – еще с сентября проходил отбор на две независимые позиции при участии профессионального рекрутера.
  • Решение правительства о возможности самому провести оценку деятельности наблюдательного совета было ad-hoc, реактивным – как ответ на ситуацию в «Энергоатоме» после объявления информации НАБУ в деле «Мидас», отметила Артеменко.
  • «Это решение было реактивным, временным, ad-hoc, оно не будет применяться на системной основе, и в ближайшее время, скорее всего, будут внесены изменения в этой части и могут перейти в стандартный режим оценивания, что предусмотрено действующими нормативным актами», – объяснила заместитель министра.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. В деле фигурируют бизнесмены, действующие министры и работники «Энергоатома».

В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержаны пять человек. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома».

18 ноября Кабмин объявил внеплановый конкурс на членов наблюдательного совета «Энергоатома».

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что конкурс на членов наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» будет проведен не по сокращенной, а по полной и открытой, конкурентной процедуре, в соответствии со стандартами ОЭСР, предусмотренной для всех стратегических украинских государственных предприятий.

