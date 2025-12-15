Уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад енергетичних компаній. Про це 15 грудня повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Деталі

Йдеться, зокрема, про ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», АТ «Українські розподільні мережі», АТ «Оператор ринку», ПАТ «Центренерго», «Енергетичну компанію України», НАЕК «Енергоатом», АТ «Укренерго» та АТ «Укргідроенерго».

«Усі деталі щодо перебігу конкурсного відбору оприлюднюватиме Міністерство економіки», – зазначила Свириденко.

Формування нового складу наглядових рад очікується у січні.

Контекст

16 листопада президент Володимир Зеленський заявив про намір перезавантажити керівництво АРМА, Фонду державного майна та низки інших установ енергетичного сектору. Свириденко зазначила, що уряд готує рішення щодо оновлення державних органів у цій сфері, зокрема НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної інспекції енергетичного нагляду та Фонду держмайна.

Крім того, в АРМА планують провести внутрішню перевірку співробітників, які фігурують у матеріалах НАБУ, та ухвалити відповідні кадрові рішення за її результатами.

3 грудня Зеленський за підсумками обговорення з Свириденко кадрових змін в енергетичній сфері повідомив про звільнення значної частини членів наглядових рад державних енергетичних і оборонних компаній.

Йдеться, зокрема, про «Центренерго», «Оператора ГТС України», «Оператора ринку», «Українські розподільні мережі» та Енергетичну компанію України. Окремо президент доручив міністру оборони Денису Шмигалю забезпечити невідкладне оновлення наглядових рад у оборонному секторі, а Юлію Свириденко зобов’язав інформувати міжнародних партнерів про кроки уряду, спрямовані на посилення довіри до українських інституцій.

12 грудня розпочався конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».