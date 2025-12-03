Сегодня, 3 декабря, будет уволена «значительная часть» состава наблюдательных советов государственных энергетических и оборонных компаний, а новые члены будут назначены уже в декабре. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам обсуждения с премьер-министром Юлией Свириденко кадровой перезагрузки в энергетической сфере.

Это касается «Центрэнерго», «Оператора ГТС Украины», «Оператора рынка», «Украинских распределительных сетей» и Энергетической компании Украины.

Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести безотлагательное обновление наблюдательных советов в оборонной сфере. Свириденко он обязал информировать международных партнеров о шагах правительства, направленных на укрепление доверия к украинским институтам.

13 ноября Свириденко объявила о начале аудита всех государственных компаний Украины, с особым акцентом на энергетический сектор. В тот же день она внесла в Верховную Раду представление об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики и Светланы Гринчук с должности министра юстиции.

Тимофей Милованов, который ранее был советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака (ноябрь 2020 – сентябрь 2021), а также членом наблюдательных советов «Энергоатома» и «Укроборонпрома», сейчас возглавляет Киевскую школу экономики (KSE). Он покидает наблюдательный совет «Укроборонпрома» после того, как ранее уже вышел из состава совета «Энергоатома».

Конкурс на должность руководителя «Оператора ГТС Украины» приостановлен, сообщила премьер-министр. Такое решение принято после обнародования НАБУ материалов о возможных злоупотреблениях в НАЭК «Энергоатом», где фигурирует одна из финалисток конкурса. Свириденко отметила, что продолжение отбора в таких условиях противоречит принципам прозрачности, добропорядочности и доверия к процедуре. Отбор возобновят после дополнительной проверки добропорядочности всех кандидатов.

16 ноября Зеленский анонсировал перезагрузку руководства АРМА, Фонда госимущества и других учреждений в сфере энергетики. Премьер сообщила, что правительство готовит решение об обновлении государственных органов в этой сфере, в частности НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования, Государственной инспекции энергетического надзора и Фонда госимущества.

Также в АРМА проведут внутреннюю проверку сотрудников, упомянутых в материалах НАБУ, и примут соответствующие кадровые решения.