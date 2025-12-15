Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та оголосив відбір на чотири вакансії. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 15 грудня.