Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та оголосив відбір на чотири вакансії. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 15 грудня.
- Окрім Мінекономіки до комітету входять представники Мінфіну, міжнародні наглядачі з боку ЄБРР, IFC, а також посол ЄС в Україні та бізнес-омбудсмен України.
- «Прагнемо зробити цей процес максимально відкритим та підзвітним, тому традиційно долучаємо наших міжнародних партнерів», – зазначив міністр економіки Олексій Соболев.
- Конкурсний відбір оголосили відповідно до розпорядження Кабміну від 18 листопада 2025 року №1265. Відбір проводиться в рамках виконання плану (розпорядження уряду №1258), спрямованого на оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів підприємств паливно-енергетичного комплексу.
- Уряд визначає чисельність наглядової ради із семи людей: чотирьох незалежних та трьох представників держави.
Контекст
3 грудня президент Володимир Зеленський за підсумками обговорення з премʼєркою Юлією Свириденко кадрових змін в енергетичній сфері повідомив про звільнення значної частини членів наглядових рад державних енергетичних і оборонних компаній.
15 грудня Свириденко повідомила, що уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад енергетичних компаній. Йдеться, зокрема, про ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», АТ «Українські розподільні мережі», АТ «Оператор ринку», ПАТ «Центренерго», «Енергетичну компанію України», НАЕК «Енергоатом», АТ «Укренерго» та АТ «Укргідроенерго».
