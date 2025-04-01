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УЗ восстановила еще несколько функций после масштабной кибератаки

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Укрзализныця» возобновила работу нескольких сервисов после масштабной кибератаки, которая произошла в конце марта. Об этом сообщила пресс-служба компании 1 апреля.

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Подробности

  • Отмечается, что налажена интеграция с «Армія+», чтобы военные могли покупать билеты из спецрезерва, и возвращены функции мониторинга и автовыкупа билетов в приложении и на сайте.
  • Пользователи снова могут проходить верификацию через «Дія. Підпис» для популярных международных рейсов. По данным перевозчика, уже работает более 90% пассажирских онлайн-сервисов.
  • В ближайшее время планируют запустить портал дополнительных услуг и программу лояльности, а также завершить восстановление отображения билетов, пропавших из аккаунтов из-за атаки.
  • Грузовые сервисы «Укрзализныця» намерена возобновить в начале апреля. Пока все документы для перевозки грузов оформляются в бумажной форме.

Контекст

23 марта 2025 года масштабная кибератака на серверы «Укрзализныци» сделала невозможным онлайн-покупку билетов через сайт и приложение для тысяч украинцев. На следующий день глава правления Александр Перцовский в Facebook назвал атаку беспрецедентной, направленной и технически сложной, подчеркнув, что движение поездов не пострадало. «Госспецсвязи» сообщила Forbes, что расследование продолжается с участием CERT.UA. Подробнее – по ссылке.

27 марта «Укрзализныця» запустила резервную систему для продажи и возврата билетов онлайн. А 29 марта пресс-служба компании заявила о стабилизации онлайн-сервисов и исчезновении очередей у ​​касс на вокзалах.

Согласно отчету за 2024 год, «Укрзализныця» перевезла 23,3 млн пассажиров, из них 86% купили билеты через интернет.

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