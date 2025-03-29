Онлайн-сервіси з продажу квитків знову працюють стабільно після збою – «Укрзалізниця»

Ключові факти

У ніч на 29 березня УЗ переїхала на нову платформу, вибудували захист, активно відновлює додатковий функціонал.

Згідно із повідмоленням, у мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками.

Протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів.

Контекст

У 2024 році УЗ перевезла 23,3 млн пасажирів, із них 86% купили квитки онлайн, згідно зі звітом компанії.

23 березня тисячі українців не могли придбати квитки на потяги через додаток чи сайт «Укрзалізниці» через масштабну кібератаку на сервери компанії. Голова правління Олександр Перцовський у Facebook 24 березня назвав її безпрецедентною, цілеспрямованою та складною операцією. Перцовський запевнив, що атака не вплинула на рух поїздів. «Держспецзв’язку» повідомила Forbes, що інцидент досліджують за участю CERT.UA. Більше про це – за посиланням.

27 березня «Укрзалізниця» відновила у резервному форматі систему онлайн-продажів для придбання нових квитків та їх повернення.

28 березня в «Укрзалізниці» знову не працював продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка. УЗ пояснила, що збої можуть виникати через підвищене навантаження на систему.