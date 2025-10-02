«Укрзалізниця» призупинила продаж квитків через офіційний сайт і мобільний застосунок, а також роботу онлайн-сервісів і служби підтримки через технічний збій. Про це Forbes Ukraine повідомили в пресслужбі компанії.

Деталі

Наразі в «Укрзалізниці» працюють над усуненням проблеми та обіцяють пізніше надати детальну інформацію про збій.

Контекст

23 березня 2025 року масштабна кібератака на сервери «Укрзалізниці» унеможливила онлайн-покупку квитків через сайт і мобільний застосунок для тисяч українців. Наступного дня голова правління Олександр Перцовський у Facebook охарактеризував атаку як безпрецедентну, цілеспрямовану та технічно складну, зазначивши, що рух поїздів залишився безперебійним.

27 березня «Укрзалізниця» відновила продаж і повернення квитків через резервну онлайн-систему. А вже 29 березня пресслужба компанії повідомила про повну стабілізацію онлайн-сервісів і відсутність черг біля кас на вокзалах.

Згідно зі звітом за 2024 рік, «Укрзалізниця» перевезла 23,3 млн пасажирів, із яких 86% придбали квитки онлайн.