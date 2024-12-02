На пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань» на границе с Венгрией запустили оформление грузовиков

Пункт пропуска «Лужанка – Берегшурань» имеет стратегическое значение для транспортного сообщения между двумя странами – расположен на международной магистрали М-24, которая является частью средиземноморского транспортного коридора TEN-T.

На КПП «Лужанка – Берегшурань» на украино-венгерской границе состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика, сообщает Государственная таможенная служба 2 декабря. Это предусмотрено в рамках двустороннего соглашения между правительствами Украины и Венгрии о расширении работы ПП через границу для движения грузовыми транспортными средствами.

Ключевые факты

В соглашении между странами стороны договорились о перемещении грузовых автомобилей с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без ограничений по весу.

В рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП «Великая Паладь – Надьгодош» для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); развитие таможенно-пограничной инфраструктуры КПП «Звонковое – Лонья» (для грузовых транспортных средств); для увеличения пропускной способности КПП «Чоп – Захонь» – строительство моста через реку Тиса.

Контекст

В июле Еврокомиссия отобрала 134 транспортных проекта для получения более €7 млрд грантов ЕС из инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для стратегических инвестиций в инфраструктуру. Среди одобренных проектов были четыре украинских.

В ноябре в рамках программы CEF стартовала реконструкция международного автомобильного пункта пропуска «Лужанка – Берегшурань» на границе с Венгрией, сообщало Госагентство по восстановлению.

Ожидается, что реконструкция будет способствовать росту объемов торговли, улучшению безопасности, увеличению пропускной способности и комфорта на границе. Проект финансируется за счет гранта Европейского Союза и кредита Европейского инвестиционного банка с общим бюджетом €11,6 млн. Половина этой суммы предоставляется ЕС в виде гранта, а другая половина – как кредит от Европейского инвестиционного банка (EIB).

На пункте пропуска «Лужанка» в Закарпатской области планируется реконструкция подъездной дороги и устройство пешеходной зоны, дополнительные инспекционные посты для разных видов транспорта, а также две системы взвешивания в движении WIM для грузовиков – на въезде и выезде. Комплекс работ продлится до конца 2026 года.