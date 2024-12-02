На пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» на кордоні з Угорщиною запустили оформлення вантажівок

Пункт пропуску «Лужанка – Берегшурань» має стратегічне значення для транспортного сполучення між двома країнами – він розташований на міжнародній магістралі М-24, що є частиною середземноморського транспортного коридору TEN-T.

На КПП «Лужанка – Берегшурань» на українсько-угорському кордоні відбувся офіційний запуск та оформлення першої вантажівки, повідомляє Державна митна служба 2 грудня. Це передбачено у межах двосторонньої угоди між урядами України та Угорщини щодо розширення роботи ПП через кордон для руху вантажними транспортними засобами.

Ключові факти

В угоді між країнами сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів із допустимою вагою до 7,5 т, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі.

У межах цієї угоди передбачено, зокрема, відкриття нового КПП «Велика Паладь – Надьгодош» для автомобільного і пасажирського сполучення (крім автобусів); розбудову митно-прикордонної інфраструктури КПП «Дзвінкове – Лонья» (для вантажних транспортних засобів); для збільшення пропускної спроможності КПП «Чоп – Захонь» – будівництво мосту через річку Тиса.

Контекст

У липні Єврокомісія відібрала 134 транспортні проєкти для отримання понад €7 млрд грантів ЄС із інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для стратегічних інвестицій в інфраструктуру. Серед схвалених проєктів були чотири українські.

У листопаді в межах програми CEF стартувала реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску «Лужанка – Берегшурань» на кордоні з Угорщиною, повідомляло Держагентство з відновлення.

Очікується, що реконструкція сприятиме зростанню обсягів торгівлі, покращенню безпеки, збільшенню пропускної здатності та комфорту на кордоні. Проєкт фінансується за рахунок гранту Європейського Союзу та кредиту Європейського інвестиційного банку із загальним бюджетом €11,6 млн. Половина цієї суми надається ЄС у вигляді гранту, а інша половина – як кредит від Європейського інвестиційного банку (EIB).

На пункті пропуску «Лужанка» у Закарпатській області планується реконструкція під’їзної дороги і влаштування пішохідної зони, додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи зважування в русі WIM для вантажівок – на вʼїзді та виїзді. Комплекс робіт триватиме до кінця 2026 року.