В России диверсанты уничтожили истребитель стоимостью $50 млн – ГУР (видео)

На аэродроме «Ростов-на-Дону центральный» в России в результате диверсии сгорел российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером «35». Примерная стоимость самолета – $50 млн. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины от 24 апреля.

Подробности

В ГУР отметили, что силы, противостоящие Кремлю и способствующие демилитаризации государства-агрессора, наращивают свою активность.

Детали сделки не раскрываются, но известно, что исполнитель проник на аэродром и поджег самолет.

Истребитель использовался Россией в войне против Украины, в том числе для ударов авиабомбами, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Контекст

Су-30СМ, усовершенствованная версия истребителя Су-30, применяется Россией для атак на Украину с использованием противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

В декабре 2024 года в Краснодарском крае РФ в результате диверсии был уничтожен огнем истребитель Су-30, а также выведены из строя три локомотива.