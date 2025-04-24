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В России диверсанты уничтожили истребитель стоимостью $50 млн – ГУР (видео)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Истребитель Су-30СМ /Shutterstock

Истребитель Су-30СМ Фото Shutterstock

На аэродроме «Ростов-на-Дону центральный» в России в результате диверсии сгорел российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером «35». Примерная стоимость самолета – $50 млн. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины от 24 апреля.

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Подробности

  • В ГУР отметили, что силы, противостоящие Кремлю и способствующие демилитаризации государства-агрессора, наращивают свою активность.
  • Детали сделки не раскрываются, но известно, что исполнитель проник на аэродром и поджег самолет.
  • Истребитель использовался Россией в войне против Украины, в том числе для ударов авиабомбами, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Контекст

Су-30СМ, усовершенствованная версия истребителя Су-30, применяется Россией для атак на Украину с использованием противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

В декабре 2024 года в Краснодарском крае РФ в результате диверсии был уничтожен огнем истребитель Су-30, а также выведены из строя три локомотива.

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