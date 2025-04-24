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У Росії диверсанти знищили винищувач вартістю $50 млн – ГУР (відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Винищувач Су-30СМ /Shutterstock

Винищувач Су-30СМ Фото Shutterstock

На аеродромі «Ростов-на-Дону центральний» у Росії внаслідок диверсії згорів російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером «35». Орієнтовна вартість літака – $50 млн. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України від 24 квітня.

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Деталі 

  • У ГУР зазначили, що сили, які протистоять Кремлю та сприяють демілітаризації держави-агресора, нарощують свою активність. 
  • Деталі операції не розкриваються, але відомо, що виконавець проник на аеродром і підпалив літак.
  • Винищувач використовувався Росією у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами, заявив очільник ГУР Кирило Буданов. 

Контекст 

Су-30СМ, удосконалена версія винищувача Су-30, застосовується Росією для атак на Україну з використанням протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.

У грудні 2024 року в Краснодарському краї РФ внаслідок диверсії був знищений вогнем винищувач Су-30, а також виведено з ладу три локомотиви.

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