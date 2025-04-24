У Росії диверсанти знищили винищувач вартістю $50 млн – ГУР (відео)

На аеродромі «Ростов-на-Дону центральний» у Росії внаслідок диверсії згорів російський винищувач Су-30СМ з бортовим номером «35». Орієнтовна вартість літака – $50 млн. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України від 24 квітня.

Деталі

У ГУР зазначили, що сили, які протистоять Кремлю та сприяють демілітаризації держави-агресора, нарощують свою активність.

Деталі операції не розкриваються, але відомо, що виконавець проник на аеродром і підпалив літак.

Винищувач використовувався Росією у війні проти України, зокрема для ударів авіабомбами, заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

Контекст

Су-30СМ, удосконалена версія винищувача Су-30, застосовується Росією для атак на Україну з використанням протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.

У грудні 2024 року в Краснодарському краї РФ внаслідок диверсії був знищений вогнем винищувач Су-30, а також виведено з ладу три локомотиви.