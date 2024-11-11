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11 ноября РФ провела самую большую тренировку синхронизированных пусков ракет. Сколько ракет мог накопить враг и есть ли чем ответить украинскому ПВО

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Утром 11 ноября около полутора десятков стратегических бомбардировщиков и истребителей вышли на пусковые рубежи и вернулись на аэродромы, не отстрелявшись. Что это было и сколько ракет мог накопить враг за два месяца относительного ракетного затишья в Украине?

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Утром 11 ноября в 6:52 украинцев разбудил сигнал не будильника, а тревоги. Telegram-каналы пестрели сообщениями: восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре МиГ-31К вылетели в направлении Каспийского моря. Бомбардировщики сымитировали пуски, но ракеты так и не запустили. Тренировка прошла через четыре дня после разговора избранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер, по сообщению The Washington Post, просил визави не обострять войну в Украине.

Последний массированный ракетный обстрел Украины произошел 26 августа и был нацелен на энергетическую инфраструктуру, в частности Киевскую ГЭС. Та атака была рекордной – РФ использовала 127 ракет и 109 дронов, Forbes Ukraine оценил стоимость атаки в $1,2–1,3 млрд.

С того времени Россия накапливала ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. У врага все готово к массированным обстрелам, констатировал 11 ноября Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Сколько ракет за последние два с половиной месяца накопила Россия и как готовится Украина с партнерами к возможному возобновлению атак?

Накопление террора

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