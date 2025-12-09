Детали

50% покупателей автомобилей в мире планируют приобрести новый или подержанный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в течение следующих двух лет, что на 13 процентных пунктов больше, чем в 2024 году, согласно отчету EY.

Преданность предпочтениям электромобилей снизилась до 14%, что на 10 процентных пунктов меньше, а преданность предпочтениям гибридов снизилась до 16%, что на пять процентных пунктов меньше.

51% потенциальных покупателей электромобилей говорят, что их планы остаются неизменными, но 36% пересматривают или откладывают покупку из-за геополитических событий.

Потребители взвешивают реалии изменений в политике, давления на цены и неравномерного развития инфраструктуры зарядных станций, заявили в EY. Тревога относительно запаса хода продолжает быть одним из главных препятствий для потребителей, которые выбирают двигатели с внутренним сгоранием вместо электромобилей.

В региональном разрезе процент потребителей, заявляющих о желании приобрести автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, вырос на 12 пунктов в Северной и Южной Америках, на 11 пунктов в Европе и на 10 пунктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тогда как намерение приобрести электромобили без такого двигателя снизился на всех основных рынках.

Изменения в политике, включая отмену налоговых льгот на электромобили в США и изменение целевых показателей выбросов, формируют эти тенденции. В то же время крупные автопроизводители снова сосредотачиваются на портфелях двигателей внутреннего сгорания и гибридов, а также модифицируют программы электромобилей в ответ на изменение потребительского спроса.

Контекст

Стремясь облегчить продажи автомобилей с бензиновым двигателем, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе предложил сократить стандарты экономии топлива, окончательно разработанные его предшественником, тогда как Европейский союз может вскоре представить смягченную версию своего постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания до 2035 года. Ограничения выбросов должны были сделать невозможной продажу бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС до 2035 года. Чтобы помочь потенциальным покупателям, которые опасаются, что доступные электромобили имеют слишком малый запас хода, ЕС ранее предлагал до 2025 года установить общественные точки зарядки на основных дорогах на расстоянии не более 60 км друг от друга.