Деталі

50% покупців автомобілів у світі планують придбати новий або вживаний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння протягом наступних двох років, що на 13 відсоткових пунктів більше, ніж у 2024 році, згідно зі звітом EY.

Відданість перевагам електромобілів знизилася до 14%, що на 10 відсоткових пунктів менше, а відданість перевагам гібридів знизилася до 16%, що на пʼять відсоткових пунктів менше.

51% потенційних покупців електромобілів кажуть, що їхні плани залишаються незмінними, але 36% переглядають або відкладають купівлю через геополітичні події.

Споживачі зважують реалії змін у політиці, тиску на ціни та нерівномірного розвитку інфраструктури зарядних станцій, заявили в EY. Тривога щодо запасу ходу продовжує бути однією з головних перешкод для споживачів, які обирають двигуни з внутрішнім згорянням замість електромобілів.

У регіональному розрізі відсоток споживачів, які заявляють про бажання придбати автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння, зріс на 12 пунктів у Північній та Південній Америках, на 11 пунктів у Європі та на 10 пунктів у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, тоді як намір придбати електромобілі без такого двигуна знизився на всіх основних ринках.

Зміни в політиці, включаючи скасування податкових пільг на електромобілі в США та зміну цільових показників викидів, формують ці тенденції. Водночас великі автовиробники знову зосереджуються на портфелях двигунів внутрішнього згоряння та гібридів, а також модифікують програми електромобілів у відповідь на зміну споживчого попиту.

Контекст

Прагнучи полегшити продажі автомобілів з бензиновим двигуном, президент США Дональд Трамп минулого тижня запропонував скоротити стандарти економії палива, остаточно розроблені його попередником, тоді як Європейський Союз може незабаром представити помʼякшену версію своєї поступової відмови від двигунів внутрішнього згоряння до 2035 року. Обмеження викидів мали унеможливити продаж бензинових і дизельних автомобілів у ЄС до 2035 року. Щоб допомогти потенційним покупцям, які побоюються, що доступні електромобілі мають занадто малий запас ходу, ЄС раніше пропонував до 2025 року встановити громадські точки зарядки на основних дорогах на відстані не більш ніж 60 км одна від одної.