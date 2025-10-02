Forbes Digital підписка
Венгрия подписала «самый продолжительный в истории контракт» на поставку сжиженного газа

Forbes

1 хв читання

Венгрия подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с французской компанией Engie. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в соцсети Х. Он назвал контракт «самым продолжительным в истории страны».

Подробности

  • С 2028 года в течение 10 лет страна будет покупать 4 млрд кубометров газа, ежегодно по 400 млн кубометров.
  • Сиярто подчеркнул, что Венгрия будет обеспечивать энергобезопасность посредством расширения источников импорта без отказа от текущих поставщиков.

Контекст

Венгрия активно диверсифицирует источники поставок газа из-за давления ЕС и США относительно полного прекращения импорта российских энергоносителей к 2027 году, а также из-за приближающегося завершения транзита российского газа через Украину в конце 2025-го. Это создает риски для энергетической безопасности страны, остающейся крупнейшим покупателем российского газа в ЕС. По данным на 2025 год, Венгрия сохраняет долгосрочный контракт с «Газпромом» на 4,5 млрд куб. м газа ежегодно, с акцентом на поставки через «Турецкий поток», где импорт вырос: по состоянию на август 2025-го – около 6 млрд куб. м, что может оказаться рекордным.

Несмотря на зависимость от России (российский газ составляет более 80% импорта), Венгрия заключает соглашения с западными поставщиками СПГ для постепенного перехода:

В сентябре 2025 года Shell подписала второе 10-летнее соглашение с государственной MVM Group на поставку 200 млн куб. м СПГ ежегодно, начиная с января 2026 года (предыдущий контракт 2020-го – 250 млн куб. м с 2021 по 2027 год).

