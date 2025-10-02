Венгрия подписала контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с французской компанией Engie. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в соцсети Х. Он назвал контракт «самым продолжительным в истории страны».

Подробности

С 2028 года в течение 10 лет страна будет покупать 4 млрд кубометров газа, ежегодно по 400 млн кубометров.

Сиярто подчеркнул, что Венгрия будет обеспечивать энергобезопасность посредством расширения источников импорта без отказа от текущих поставщиков.

Контекст

Венгрия активно диверсифицирует источники поставок газа из-за давления ЕС и США относительно полного прекращения импорта российских энергоносителей к 2027 году, а также из-за приближающегося завершения транзита российского газа через Украину в конце 2025-го. Это создает риски для энергетической безопасности страны, остающейся крупнейшим покупателем российского газа в ЕС. По данным на 2025 год, Венгрия сохраняет долгосрочный контракт с «Газпромом» на 4,5 млрд куб. м газа ежегодно, с акцентом на поставки через «Турецкий поток», где импорт вырос: по состоянию на август 2025-го – около 6 млрд куб. м, что может оказаться рекордным.

Несмотря на зависимость от России (российский газ составляет более 80% импорта), Венгрия заключает соглашения с западными поставщиками СПГ для постепенного перехода:

В сентябре 2025 года Shell подписала второе 10-летнее соглашение с государственной MVM Group на поставку 200 млн куб. м СПГ ежегодно, начиная с января 2026 года (предыдущий контракт 2020-го – 250 млн куб. м с 2021 по 2027 год).