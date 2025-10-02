Угорщина підписала контракт на постачання скрапленого природного газу (СПГ) з французькою компанією Engie. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі Х . Він назвав контракт «найдовшим в історії країни».

Деталі

З 2028 року протягом 10 років країна купуватиме 4 млрд кубометрів газу, щорічно по 400 млн кубічних метрів.

Сіярто наголосив, що Угорщина забезпечуватиме енергобезпеку шляхом розширення джерел імпорту без відмови від поточних постачальників.

Контекст

Угорщина активно диверсифікує джерела постачання газу через тиск ЄС та США щодо повного припинення імпорту російських енергоносіїв до 2027 року, а також через наближення завершення транзиту російського газу через Україну наприкінці 2025-го. Це створює ризики для енергетичної безпеки країни, яка залишається найбільшим покупцем російського газу в ЄС. За даними на 2025 рік, Угорщина зберігає довгостроковий контракт із «Газпромом» на 4,5 млрд куб. м газу щорічно, з акцентом на постачання через «Турецький потік», де імпорт зріс: станом на серпень 2025-го – близько 6 млрд куб. м, що може стати рекордним.

Незважаючи на залежність від Росії (російський газ становить понад 80% імпорту), Угорщина укладає угоди з західними постачальниками СПГ для поступового переходу:

У вересні 2025 року Shell підписала другу 10-річну угоду з державною MVM Group на постачання 200 млн куб. м СПГ щорічно, починаючи з січня 2026 року (попередній контракт 2020-го – 250 млн куб. м з 2021 по 2027 рік).