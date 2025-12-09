Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України C із погашенням у 2030–2032 роках за коефіцієнтом 1,34 та виплатою грошової винагороди до 7%. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення 9 грудня.

Деталі

«Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов обміну та нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив підтримку зміненої пропозиції», – повідомила Україна у біржовому релізі.

Зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза спецкомітетом. Нові облігації передбачають положення про «Суму відновлення збитків», що забезпечує негайну виплату у разі несплати основної суми або відсотків, мораторію або включення цих облігацій до реструктуризації інших єврооблігацій.

Для підтримки довгострокових відносин із власниками єврооблігацій класу A та B, випущених у серпні 2024 року, Україна проведе опитування щодо відповідних умов.

Через зміни термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники отримають максимальну грошову винагороду, продовжено з 12 до 15 грудня, інші умови залишаються без змін.

Базові умови нових єврооблігацій C: по 45% основної суми погашається 1 лютого 2030 та 2031 року, решта 10% – 1 лютого 2032 року. Ставка: 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% до 1 серпня 2029 року і 7,25% до погашення.

Під час переговорів 25–30 листопада Україна та спецкомітет досягли значного прогресу щодо обміну, але остаточна згоди очікувалась до 5 грудня. У разі участі понад 50% власників ВВП-варантів Україна планує делістинг цих паперів.

Контекст

У серпні 2022 року, Україна вже домовлялася про перегляд умов ВВП-варантів: відстрочка виплат на 14 місяців, обмеження виплат 2025 року, продовження терміну до 2039 року та можливість часткового або повного викупу у 2024–2027 роках. Виплата $100 млн, що припадала на травень 2023 року, була відкладена до серпня 2024 року із нарахуванням 7,75% річних.

Початково виплати за ВВП-варантами, випущеними у 2015 році, залежали від приросту ВВП: нижче 3% – виплат немає; 3–4% – 15% перевищення; понад 4% – додатково 40% перевищення. У 2021–2025 роках платежі були обмежені 1% ВВП. До війни Мінфін викупив ВВП-варанти на $604,262 млн, Нацбанк тримає ще $43,839 млн.