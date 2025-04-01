Украина срывает маяки предстоящего пересмотра программы МВФ – мониторинг

Украина не выполнила один из ключевых структурных маяков для седьмого пересмотра программы МВФ и уже нарушила сроки трех маяков предстоящего восьмого пересмотра. По плану Ukraine Facility, страна рискует не выполнить девять индикаторов за первый квартал 2025 года. Об этом сообщили участники консорциума #RRR4U во время презентации 13-го выпуска Мониторинга выполнения условий программ МВФ и ЕС.

Подробности

28 марта 2025 года Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы для Украины. Для этого потребовалось подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, задержавшееся на несколько месяцев, что привело к недополучению бюджетом более 2 млрд грн.

В то же время дедлайн для отмены «правок Лозового» в УПК перенесли на более поздний срок. Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк отметил, что невыполнение этого обязательства не помешало достичь соглашения с МВФ на экспертном уровне, что свидетельствует о гибкости Фонда в сотрудничестве с Украиной.

По просьбе Минфина Украины МВФ сократил ближайший транш с $900 млн до $400 млн. Максим Самойлюк пояснил, что в 2025 году бюджетный дефицит лучше обеспечен внешним финансированием, в частности благодаря программе ERA, использующей доходы от замороженных российских активов. Потому Украина предложила перенести часть финансирования на 2026-2027 годы.

Восьмой пересмотр программы МВФ, запланированный на конец июня, также может столкнуться с трудностями. Из пяти маяков, которые будет оценивать Фонд, только два выполнены в срок.

Три других – назначение главы БЭБ, внешний аудит НАБУ и стратегия для НКЦБФР – остаются нереализованными. Максим Самойлюк подчеркнул, что для их выполнения есть время до июня, иначе придется договариваться с МВФ о переносе сроков или изменении условий.

Параллельно Украина сотрудничает с ЕС в рамках Ukraine Facility. Эксперт DiXi Group Алена Корогод сообщила, что из 16 индикаторов за первый квартал выполнено всего семь, а девять остались нереализованными по состоянию на 27 марта. Она предупредила, что задержки могут повторить прошлогодний сценарий, когда отчетность и выплаты были отложены до июня.

Контекст

RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) – это консорциум четырех украинских организаций гражданского общества, таких как Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации, DiXi Group.

С начала полномасштабного вторжения МВФ стал третьим по объему источником финансовой помощи Украине, уступая только ЕС и США.

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) на сумму около $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Эта программа входит в более широкую международную поддержку Украины объемом примерно $148 млрд на 2023–2027 годы.

23 декабря 2024 года Украина получила от МВФ седьмой транш в размере около $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) в рамках программы EFF.

В марте 2025 года МВФ завершил седьмой пересмотр этой программы. В обновленном меморандуме появились четыре новых структурных маяка, а также перенесенные сроки для предварительных обязательств, в частности назначение руководителя БЭБ, принятие изменений в «правки Лозового» и аудит НАБУ. Также документ содержит положения о повышении налогов, легализации финансовых услуг и страховании военных рисков. Более подробно об этом – в анализе меморандума МВФ.

31 марта 2025 года в госбюджет Украины поступил восьмой транш от МВФ в размере около $400 млн в рамках программы EFF.