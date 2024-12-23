Україна отримала транш МВФ на $1,1 млрд

Україна 23 грудня отримала сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 23 грудня.
МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США станом на жовтень цього року.
Ключові факти
- За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла шість переглядів, що дозволило залучити близько $9,8 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ за програмою.
- Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.
- Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що кошти від МВФ вже надійшли на українські рахунки, їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.
- На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів.
Контекст
Програма МВФ для України діє з березня 2023 року та розрахована до 2027-го. Обсяг фінансування – $15,5 млрд. Чинна програма МВФ є вагомою частиною великого пакету міжнародної підтримки України на $122 млрд на 2023–2027 роки.
19 жовтня рада директорів МВФ схвалила п’ятий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що передбачало виділення чергового траншу в розмірі $1,1 млрд.
20 грудня виконавча рада Фонду схвалила шостий перегляд програми EFF.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.