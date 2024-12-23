Україна отримала транш МВФ на $1,1 млрд

Україна 23 грудня отримала сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility — EFF. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 23 грудня.

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США станом на жовтень цього року.