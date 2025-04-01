Україна зриває маяки з майбутнього перегляду програми МВФ – моніторинг

Україна не виконала один із ключових структурних маяків для сьомого перегляду програми МВФ і вже порушила терміни трьох маяків майбутнього восьмого перегляду. За планом Ukraine Facility країна ризикує не виконати дев’ять індикаторів за перший квартал 2025 року. Про це повідомили учасники консорціуму #RRR4U під час презентації 13-го випуску Моніторингу виконання умов програм МВФ та ЄС.

Деталі

28 березня 2025 року Виконавча рада МВФ затвердила сьомий перегляд програми для України. Для цього знадобилося підписання закону про підвищення акцизів на тютюнові вироби, яке затрималося на кілька місяців, що призвело до недоотримання бюджетом понад 2 млрд грн.

Водночас дедлайн для скасування «правок Лозового» до КПК перенесли на пізніший термін. Економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк зазначив, що невиконання цього зобов’язання не завадило досягти угоди з МВФ на експертному рівні, що свідчить про гнучкість Фонду у співпраці з Україною.

За проханням Мінфіну України МВФ скоротив найближчий транш із $900 млн до $400 млн. Максим Самойлюк пояснив, що у 2025 році бюджетний дефіцит краще забезпечений зовнішнім фінансуванням, зокрема завдяки програмі ERA, яка використовує доходи від заморожених російських активів. Тому Україна запропонувала перенести частину фінансування на 2026-2027 роки.

Восьмий перегляд програми МВФ, запланований на кінець червня, також може зіткнутися з труднощами. З п’яти маяків, які оцінюватиме Фонд, лише два виконано вчасно.

Три інші – призначення голови БЕБ, зовнішній аудит НАБУ та стратегія для НКЦПФР – залишаються нереалізованими. Максим Самойлюк наголосив, що для їхнього виконання є час до червня, інакше доведеться домовлятися з МВФ про перенесення термінів або зміну умов.

Паралельно Україна співпрацює з ЄС у межах Ukraine Facility. Експертка DiXi Group Альона Корогод повідомила, що з 16 індикаторів за перший квартал виконано лише сім, а дев’ять залишилися нереалізованими станом на 27 березня. Вона попередила, що затримки можуть повторити торішній сценарій, коли звітність і виплати відклалися до червня.

Контекст

RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) – це консорціум чотирьох українських організацій громадянського суспільства, таких як Центр економічної стратегії, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут аналітики та адвокації, DiXi Group.

Від початку повномасштабного вторгнення МВФ став третім за обсягом джерелом фінансової допомоги Україні, поступаючись лише ЄС і США.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ схвалила для України чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) на суму близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Ця програма входить до ширшої міжнародної підтримки України обсягом приблизно $148 млрд на 2023–2027 роки.

23 грудня 2024 року Україна отримала від МВФ сьомий транш у розмірі близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) у межах програми EFF.

У березні 2025 року МВФ завершив сьомий перегляд цієї програми. В оновленому меморандумі з’явилися чотири нові структурні маяки, а також перенесені терміни для попередніх зобов’язань, зокрема призначення керівника БЕБ, ухвалення змін до «правок Лозового» та аудиту НАБУ. Також документ містить положення про підвищення податків, легалізацію фінансових послуг і страхування воєнних ризиків. Докладніше про це – в аналізі меморандуму МВФ.

31 березня 2025 року до держбюджету України надійшов восьмий транш від МВФ у розмірі близько $400 млн у рамках програми EFF.