Україна отримала транш МВФ на $400 млн

До держбюджету надійшов восьмий транш обсягом близько $400 млн (300,47 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF), повідомляє Міністерство фінансів 31 березня. Напередодні, 28 березня виконавча рада Фонду схвалила сьомий перегляд програми EFF .

Ключові факти

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, за два роки роботи програми EFF, Україна успішно пройшла вже сім переглядів, що дозволило залучити понад $10,1 млрд з передбачених програмою $15,5 млрд.

Загалом за час повномасштабної війни, до держбюджету надійшло $12,8 млрд фінансової допомоги від Фонду. «Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за Програмою», – сказав міністр фінансів.

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148 млрд на 2023-2027 роки.

23 грудня Україна отримала сьомий транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) від МВФ в рамках чотирирічної програми EFF.

У березні 2025-го МВФ завершив сьомий перегляд програми розширеного фінансування для України. У меморандумі з фондом зʼявились чотири нові маяки, а також перенесені дедлайни для старих зобовʼязань – призначення голови БЕБ, законопроєкту про «правки Лозового» та аудиту НАБУ. Окрім цього в документі також є згадка про умови підвищення податків, виведення фінпослуг з «тіні» та страхування військових ризиків. Детальніше – у розборі меморандуму МВФ.