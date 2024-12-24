Правительство запустило экспериментальный проект по восстановлению поврежденных ГЭС

Кабинет Министров Украины утвердил экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных в результате российской агрессии. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Проект рассчитан на два года и направлен на оптимизацию и ускорение восстановления ГЭС.

Подробности

Решение позволяет «Укргидроэнерго» одновременно выполнять проектно-изыскательские и строительные работы, а сама процедура восстановления и строительства значительно упрощена:

не нужны градостроительные условия и ограничения;

упразднена обязательность археологических исследований;

не требуется экспертиза проекта строительства;

устранена необходимость согласований с Госводагентством и Госгеонадрамы;

исключено использование Единой государственной электронной системы в сфере строительства;

не нужно оформлять права на объекты культурного наследия.

Контекст

Во время полномасштабного вторжения Россия оккупировала более 18 ГВт электрогенерирующих мощностей, в том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

Полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС. Значительные разрушения получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Кураховская, Криворожская и Приднепровская ТЭС с повреждениями более 80%.

Российские войска уничтожили около половины высоковольтных подстанций передачи электроэнергии, все нефтеперерабатывающие заводы в Украине и значительную часть инфраструктуры для хранения нефти и нефтепродуктов.

По оценкам Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на август 2024 года общий ущерб энергетическому сектору Украины превысил $56 млрд. Из этой суммы $16 млрд приходится на прямые физические разрушения, а косвенные финансовые потери оцениваются более чем в $40 млрд.

Для полного восстановления энергетической инфраструктуры по принципу «отстроить лучше, чем было», необходимо $50,5 млрд.