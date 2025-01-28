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Україна отримає €200 млн від ЄІБ на відновлення Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Уряд дозволив залучити €200 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської гідроелектростанцій, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 28 січня. 

Ключові факти

  • Зазначені €200 млн необхідні для закупівлі обладнання для відновлення після російських атак. 
  • Уряд також схвалив отримання €100 млн від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад. Ідеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання. 

Контекст

Канівська гідроакумулююча станція (ГАЕС), будівництво якої планують почати у 2025 році, стане першою в Україні, недосяжною для російських ракетних ударів, повідомляв генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в інтерв’ю Forbes Ukraine.

У планах «Укргідроенерго» – також будівництво нової Каховської ГЕС. Після того, як ворог зруйнував Каховську ГЕС-1 на 343 МВт, колишні плани з будівництва Каховської ГЕС-2 на 270 МВт відпали, і тепер планується будувати єдину ГЕС на 600–650 МВт. Але це можливо лише після повної деокупації Херсонської області, наголошує Сирота. Вартість будівництва – приблизно $1 млрд.

Ще одне завдання – відбудувати зруйновану росіянами ДніпроГЕС: на це піде щонайменше три роки і сотні мільйонів доларів.

24 грудня 2024-го уряд затвердив експериментальний проєкт із відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених унаслідок російської агресії. Проєкт розрахований на два роки і спрямований на оптимізацію та пришвидшення процесу відновлення ГЕС. Рішення дозволяє «Укргідроенерго» одночасно виконувати проєктно-вишукувальні та будівельні роботи, а саму процедуру відновлення та будівництва значно спрощено.

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