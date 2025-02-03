Украина получит от Совета Европы дополнительные €150 млн для двух жилых проектов

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил дополнительные €150 млн для двух жилых проектов в Украине, сообщает пресс-служба Министерства финансов 3 февраля. Средства будут направлены на новый проект льготного кредитования для ВПЛ, а также на компенсации за уничтоженное жилье.
Ключевые факты
- Административный совет утвердил новый проект для Украины на €50 млн, который поможет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) получить собственное жилье.
- Ожидается, что финансирование позволит обеспечить своим жильем 1460 украинских семей в течение 2025 года на наиболее доступных условиях. Внутренне перемещенные семьи могут получить кредит в Госмолодьжилье по ставке в 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первым взносом 6% стоимости жилья, которое выбирает сам заемщик.
- Еще были одобрены дополнительные €100 млн для проекта «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье». Средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект реализуется по всей территории Украины.
- Дополнительное финансирование обеспечит компенсацию более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.
Контекст
В 2024 году Украина уже получила от БРСЕ €100 млн через проект HOME. Он позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье «єВідновлення», приобрести новое жилье вместо уничтоженного из-за российской агрессии. Более 5000 граждан уже получили новое жилье. Около 1643 объектов жилой недвижимости уже приобретено за счет средств Банка развития Совета Европы в 2024 году.
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