Украина получит от Совета Европы дополнительные €150 млн для двух жилых проектов

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил дополнительные €150 млн для двух жилых проектов в Украине, сообщает пресс-служба Министерства финансов 3 февраля. Средства будут направлены на новый проект льготного кредитования для ВПЛ, а также на компенсации за уничтоженное жилье.

Ключевые факты

Административный совет утвердил новый проект для Украины на €50 млн, который поможет внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) получить собственное жилье.

Ожидается, что финансирование позволит обеспечить своим жильем 1460 украинских семей в течение 2025 года на наиболее доступных условиях. Внутренне перемещенные семьи могут получить кредит в Госмолодьжилье по ставке в 3% годовых на срок до 30 лет с минимальным первым взносом 6% стоимости жилья, которое выбирает сам заемщик.

Еще были одобрены дополнительные €100 млн для проекта «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье». Средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары, в том числе участники боевых действий, инвалиды и многодетные семьи, получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ жилье в виде сертификатов на приобретение жилья. Проект реализуется по всей территории Украины.

Дополнительное финансирование обеспечит компенсацию более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье.

Контекст

В 2024 году Украина уже получила от БРСЕ €100 млн через проект HOME. Он позволяет владельцам жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье «єВідновлення», приобрести новое жилье вместо уничтоженного из-за российской агрессии. Более 5000 граждан уже получили новое жилье. Около 1643 объектов жилой недвижимости уже приобретено за счет средств Банка развития Совета Европы в 2024 году.