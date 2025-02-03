Україна отримає від Ради Європи додаткові €150 млн для двох житлових проєктів

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалила додаткові €150 млн для двох житлових проєктів в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів 3 лютого. Кошти спрямують на новий проєкт пільгового кредитування для ВПО, а також на компенсації за знищене житло.

Ключові факти

Адміністративна рада затвердила новий проєкт для України на €50 млн, який допоможе внутрішньо переміщеним особам (ВПО) отримати власне житло.

Очікується, що фінансування дозволить забезпечити власним житлом 1460 українських сімей протягом 2025 року на найбільш доступних умовах. Внутрішньо переміщені сімʼї можуть отримати кредит у Держмолодьжитлі за ставкою в 3% річних на термін до 30 років з мінімальним першим внеском 6% вартості житла, яке обирає сам позичальник.

Ще було схвалені додаткові €100 млн для проєкту «HOME: Компенсація за знищене житло». Кошти спрямують на підтримку механізму прямої допомоги, завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сімʼї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. Проєкт реалізується по всій території України.

Додаткове фінансування забезпечить компенсацію за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло.

Контекст

У 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ €100 млн через проєкт HOME. Він дозволяє власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло єВідновлення, придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Понад 5000 громадян вже отримали нове житло. Близько 1643 об’єктів житлової нерухомості вже придбано за рахунок коштів Банку розвитку ради Європи у 2024 році.