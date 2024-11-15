Совет Европы выделяет Украине €200 млн на новый проект по поддержке ВПЛ

Административный совет Банка развития Совета Европы (БРСЕ) одобрил новый проект «Поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине», сообщает пресс-служба Минфина. Проект предполагает направление €200 млн кредитных средств БРСЕ на финансирование расходов на выплаты ВПЛ и обеспечение их социальной адаптации и интеграции в новых общинах.

Ключевые факты

Согласно сообщению, выплаты включают в себя обеспечение временным жильем, физической реабилитацией, бесплатным питанием детей ВПЛ в дошкольных, школьных и профессионально-технических учебных заведениях, а также помощь с трудоустройством в новых регионах.

Минфин ожидает, что реализация новой инициативы по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине поможет обеспечить более 2 млн украинцев необходимой помощью.

Контекст

Украина вместе с БРСЕ учредила уже два социально важных проекта по восстановлению права граждан на жилье и в сфере здравоохранения и получила первые выплаты в их рамках.

Новый проект – третья операция БРСЕ в Украине с момента официального присоединения страны к банку в июне 2023 года. Так, общий объем одобренного для Украины финансирования уже составляет €400 млн.