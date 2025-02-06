Украина получила первые истребители Mirage 2000 от Франции

Передача боевых самолетов Mirage является долгожданным шагом, они обеспечат дальнобойные удары ракетами Scalp и будут выполнять задачи противовоздушной обороны, сообщал Forbes Ukraine авиаэксперт Валерий Романенко.

В четверг, 6 февраля, первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину, сообщил в социальной сети X министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Ключевые факты

«6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал поставку в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину», – сообщил министр, не озвучив количество предоставленных истребителей.

По словам Лекорню, самолеты с украинскими пилотами, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь будут участвовать в защите украинского неба.

Контекст

Истребитель Mirage 2000 был создан еще в 1970-х годах французской компанией Dassault. С тех пор пережил ряд модификаций.

В 2024 году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. В октябре французский МИД сообщил, что первые самолеты поступят в начале 2025 года. Франция также взяла на себя обучение украинских пилотов.

По данным французских СМИ, в первой партии будут три истребителя Mirage 2000-5, оснащенные крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM. В общей сложности Украина просила передать 12 таких самолетов.

Французские Mirage 2000 несколько устаревшие, поскольку Франция переходит на более современные Rafale, говорят эксперты. Однако главным преимуществом этих истребителей остается способность запускать дальнобойные крылатые ракеты Scalp, объясняют опрошенные Forbes военные эксперты, что является ключевой для ударов по целям в тылу противника. Американские F-16, полученные Украиной, не совместимы с этими ракетами.

28 января министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000-5 до конца первого квартала 2025 года.