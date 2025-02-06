Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000 від Франції

Передача бойових літаків Mirage є довгоочікуваним кроком, вони забезпечать далекобійні удари ракетами Scalp і виконуватимуть завдання протиповітряної оборони, повідомляв Forbes Ukraine авіаексперт Валерій Романенко.

У четвер, 6 лютого, перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в Україну, повідомив у соціальній мережі X міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Ключові факти

«6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон анонсував поставку в Україну французьких Mirage 2000. Перші з них сьогодні прибули в Україну», – повідомив міністр, не озвучивши кількість наданих винищувачів.

За словами Лекорню, літаки з українськими пілотами, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер братимуть участь у захисті українського неба.

Контекст

Винищувач Mirage 2000 було створено ще в 1970-х роках французькою компанією Dassault. Відтоді пережив низку модифікацій.

У 2024 році президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000. У жовтні французьке МЗС повідомило, що перші літаки надійдуть на початку 2025 року. Франція також взяла на себе навчання українських пілотів.

За даними французьких ЗМІ, у першій партії буде три винищувачі Mirage 2000-5, оснащені крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM. Загалом Україна просила передати 12 таких літаків.

Французькі Mirage 2000 є дещо застарілими, оскільки Франція переходить на сучасніші Rafale, говорять експерти. Однак головною перевагою цих винищувачів залишається здатність запускати далекобійні крилаті ракети Scalp, пояснюють опитані Forbes військові експерти, що є ключовою для ударів по цілях у тилу противника. Американські F-16, які отримала Україна, не сумісні з цими ракетами.

28 січня міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро підтвердив, що Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року.