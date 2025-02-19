США предоставили Украине оружие на $67 млрд и $31,5 млрд прямой финансовой помощи – Зеленский

Украина потратила более $320 млрд на оборону от российской агрессии, из которых $200 млрд поступили в виде военной помощи от союзников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге журналистам в Киеве в среду 19 февраля.

Подробности

Президент призвал к четкости в подсчетах международной помощи Украине, отметив, что реальные цифры отличаются от заявленных некоторыми политиками.

«Расходы Украины на войну составляют $320 млрд. Из них $120 млрд – это средства украинских налогоплательщиков, а $200 млрд – помощь от США и Европейского Союза. Вся эта сумма ориентирована на военные нужды. В общей сложности Соединенные Штаты предоставили $67 млрд на вооружение, а еще $31,5 млрд – в виде прямой финансовой поддержки бюджета», – заявил президент.

Он поблагодарил за международную поддержку, однако отметил, что утверждения о $500 млрд помощи не соответствуют действительности.

«Если это стоило $500 млрд, то верните их минералами или еще чем-нибудь? Это несерьезный разговор. Мы готовы к серьезному документу, нам нужны гарантии безопасности. Если это об инвестициях – будем с удовольствием сотрудничать. Но нам нужны гарантии», – подытожил Зеленский.

Контекст

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил Украине около $350 млрд помощи, однако выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачной отчетности по использованию этих средств. Он также подверг критике европейские страны за недостаточную финансовую поддержку Киева.

«Президент Зеленский на прошлой неделе сказал, что не получил и половины этих средств. Мы предоставили Украине, кажется, $350 млрд. Возможно, меньше, но сумма значительная. Где же все эти деньги? Куда они идут?» – заявил Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Он подчеркнул, что никакого отчета об использовании этих средств не видел. По его словам, европейские страны, несмотря на территориальную близость к Украине, выделили гораздо меньшее финансирование.