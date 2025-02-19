США надали Україні зброї на $67 млрд і $31,5 млрд прямої фінансової допомоги – Зеленський

Україна витратила понад $320 млрд на оборону від російської агресії, з яких $200 млрд надійшли у вигляді військової допомоги від союзників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу 19 лютого.

Деталі

Президент закликав до чіткості в підрахунках міжнародної допомоги Україні, наголосивши, що реальні цифри відрізняються від заявлених деякими політиками.

«Витрати України на війну становлять $320 млрд. Із них $120 млрд – це кошти українських платників податків, а $200 млрд – допомога від США та Європейського Союзу. Уся ця сума спрямована на військові потреби. Загалом Сполучені Штати надали $67 млрд на озброєння, а ще $31,5 млрд – у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету», – заявив президент.

Він подякував за міжнародну підтримку, проте зазначив, що твердження про $500 млрд допомоги не відповідають дійсності.

«Якщо це коштувало $500 млрд, то поверніть їх мінералами чи ще чимось? Це несерйозна розмова. Ми готові до серйозного документа, нам потрібні гарантії безпеки. Якщо це про інвестиції – із задоволенням співпрацюватимемо. Але нам потрібні гарантії», – підсумував Зеленський.

Контекст

19 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон виділив Україні близько $350 млрд допомоги, проте висловив занепокоєння через відсутність прозорої звітності щодо використання цих коштів. Він також розкритикував європейські країни за недостатню фінансову підтримку Києва.

«Президент Зеленський минулого тижня сказав, що не отримав і половини цих коштів. Ми надали Україні, здається, $350 млрд. Можливо, трохи менше, але сума значна. То де ж усі ці гроші? Куди вони йдуть?» – заявив Трамп під час пресконференції в Мар-а-Лаго.

Він наголосив, що жодного звіту про використання цих коштів не бачив. За його словами, європейські країни, попри територіальну близькість до України, виділили значно менше фінансування.