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«Больше вызов, чем возможность». Чего бизнес ждет от экономической политики Дональда Трампа. Семь мнений предпринимателей и СЕО о последствиях для Украины

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

7 хв читання

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13:30 хвилин

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Как протекционизм Трампа повлияет на украинский бизнес и мировую экономику. О своих ожиданиях рассказывают Владимир Многолетний, Игорь Гуменный, Юрий Атанасов, Юлия Кирьянова, Юрий Рыженков, Петр Пилипюк, Наталья Андрейчук

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Владимир Многолетний, соучредитель и СЕО Genesis

Владимир Многолетний, соучредитель и СЕО Genesis

Владимир Многолетний, соучредитель и СЕО Genesis

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