«Больше вызов, чем возможность». Чего бизнес ждет от экономической политики Дональда Трампа. Семь мнений предпринимателей и СЕО о последствиях для Украины

Как протекционизм Трампа повлияет на украинский бизнес и мировую экономику. О своих ожиданиях рассказывают Владимир Многолетний, Игорь Гуменный, Юрий Атанасов, Юлия Кирьянова, Юрий Рыженков, Петр Пилипюк, Наталья Андрейчук