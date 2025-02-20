«Больше вызов, чем возможность». Чего бизнес ждет от экономической политики Дональда Трампа. Семь мнений предпринимателей и СЕО о последствиях для Украины

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13:30 хвилин
Как протекционизм Трампа повлияет на украинский бизнес и мировую экономику. О своих ожиданиях рассказывают Владимир Многолетний, Игорь Гуменный, Юрий Атанасов, Юлия Кирьянова, Юрий Рыженков, Петр Пилипюк, Наталья Андрейчук
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Владимир Многолетний, соучредитель и СЕО Genesis
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