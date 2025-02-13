Путь к миру. Дональд Трамп объявил о начале переговоров о завершении войны России против Украины. LIVE 🔴

Президент США Дональд Трамп 12 февраля созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что договорился с главой Кремля немедленно начать переговоры о завершении российско-украинской войны. Зеленский после разговора с Трампом сказал, что сейчас определяются совместные с США шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный мир. Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг переговоров (новое вверху).