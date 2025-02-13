Путь к миру. Дональд Трамп объявил о начале переговоров о завершении войны России против Украины. LIVE 🔴

Президент США Дональд Трамп 12 февраля созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что договорился с главой Кремля немедленно начать переговоры о завершении российско-украинской войны. Зеленский после разговора с Трампом сказал, что сейчас определяются совместные с США шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный мир. Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг переговоров (новое вверху).
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13 февраля
- Как иностранные СМИ отреагировали на первыйе шаги администрации США по разрешению российско-украинской войны? Читайте по ссылке.
- Акции украинских компаний на Лондонской и Варшавской фондовых биржах подскочили на фоне заявлений Дональда Трампа о начале переговоров о мире в Украине. Наибольший рост у Ferrexpo – на 18,06%.
- Китайские официальные лица в последние недели через посредников направили команде Трампа предложение о проведении саммита между ним и Путиным. США и Европа относятся к предложению Пекина скептически.
- МИД Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, ФРГ, ЕС и Украины в совместном заявлении подчеркнули, что Украина и Европа должны принимать участие в любых переговорах по поводу завершения войны.
12 февраля
- Трамп дал понять, что вскоре может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, но предупредил, что официальное решение по этому вопросу пока не принято.
- На вопрос журналистов о том, будет ли Зеленский присутствовать на встрече с Путиным, Трамп сказал: «Вероятно, у нас будет первая встреча, а потом мы посмотрим, что можно сделать со второй встречей».
- Отвечая на вопрос о том, не останется ли президент Зеленский в стороне этих переговоров, Трамп ответил, что он так не думает. «Нет, это не так, пока он там есть. Но на каком-то этапе тоже нужно иметь выборы», – добавил Трамп.
- Президент Зеленский вечером 12 февраля провел телефонный разговор с президентом Трампом. По его словам, договорились о дальнейших контактах и встречах. По словам Трампа, этот разговор прошел «очень хорошо».
- Президент Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился начать переговорный процесс по поводу завершения войны в Украине.
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